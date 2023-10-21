https://ria.ru/20231021/svo-1904344342.html

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 21.10.2023

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 50 военнослужащих, российские подразделения отразили 5 атак противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:15

2023-10-21T14:15

2023-10-21T14:40

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 50 военнослужащих, российские подразделения отразили 5 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики."Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", - уточнили в Минобороны.

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)