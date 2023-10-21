https://ria.ru/20231021/svo-1904344342.html
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 21.10.2023
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 50 военнослужащих, российские подразделения отразили 5 атак противника, сообщили в субботу в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:15
2023-10-21T14:15
2023-10-21T14:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_52d0ef798c3ea546017a7d341382e922.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 50 военнослужащих, российские подразделения отразили 5 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики."Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898653888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5458ab425302a77689373151187da8bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
Минобороны: ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении