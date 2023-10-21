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Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.10.2023
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки до 100 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в субботу... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:13
2023-10-21T14:13
2023-10-21T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки до 100 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении
МО: ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении