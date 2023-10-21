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Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.10.2023

Российские военные отразили десять атак на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки до 100 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в субботу... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:13

2023-10-21T14:13

2023-10-21T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении войска Украины потеряли за сутки до 100 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ."Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)