https://ria.ru/20231021/sukhogruz-1904402161.html

В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи

В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи - РИА Новости, 21.10.2023

В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи

Буксиры береговой охраны пришли на помощь сухогрузу, у которого возникли неполадки во время транзита через пролив Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:07

2023-10-21T19:07

2023-10-21T19:17

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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Буксиры береговой охраны пришли на помощь сухогрузу, у которого возникли неполадки во время транзита через пролив Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Navios Sagittarius длиной в 223 метра, следовавшего из Болгарии в Египет, возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы", - отметили в береговой охране. Идущий под флагом Панамы сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на транзите судов через пролив Дарданеллы. Ширина пролива в точке, где сухогруз подал сигнал о помощи, составляет порядка трех километров.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

дарданеллы

турция

болгария

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в мире, дарданеллы, турция, болгария