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В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи - РИА Новости, 21.10.2023
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19:07 21.10.2023 (обновлено: 19:17 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/sukhogruz-1904402161.html
В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи
В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи - РИА Новости, 21.10.2023
В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи
Буксиры береговой охраны пришли на помощь сухогрузу, у которого возникли неполадки во время транзита через пролив Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:07
2023-10-21T19:17
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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Буксиры береговой охраны пришли на помощь сухогрузу, у которого возникли неполадки во время транзита через пролив Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Navios Sagittarius длиной в 223 метра, следовавшего из Болгарии в Египет, возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы", - отметили в береговой охране. Идущий под флагом Панамы сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Инцидент не сказался на транзите судов через пролив Дарданеллы. Ширина пролива в точке, где сухогруз подал сигнал о помощи, составляет порядка трех километров.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
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в мире, дарданеллы, турция, болгария
В мире, Дарданеллы, Турция, Болгария
В проливе Дарданеллы отбуксировали сухогруз, подавший сигнал о помощи

В проливе Дарданеллы во время транзита отбуксировали сухогруз, подавший сигнал

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы
Пролив Дарданеллы - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Буксиры береговой охраны пришли на помощь сухогрузу, у которого возникли неполадки во время транзита через пролив Дарданеллы, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза Navios Sagittarius длиной в 223 метра, следовавшего из Болгарии в Египет, возникли проблемы с электросетью в проливе Дарданеллы у деревни Бурханлы", - отметили в береговой охране.
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30 августа, 08:00
Идущий под флагом Панамы сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.
Инцидент не сказался на транзите судов через пролив Дарданеллы. Ширина пролива в точке, где сухогруз подал сигнал о помощи, составляет порядка трех километров.
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