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В Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 21.10.2023
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11:12 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/stv-1904313465.html
В Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии на подстанции
В Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 21.10.2023
В Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии на подстанции
Жители города Михайловск и Грачевского округа остались без воды из-за аварии на подстанции "Прибрежная", запустить подачу воды планируется ко второй половине... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:12
2023-10-21T11:12
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Жители города Михайловск и Грачевского округа остались без воды из-за аварии на подстанции "Прибрежная", запустить подачу воды планируется ко второй половине дня, сообщает в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По словам главы, авария на подстанции произошла накануне вечером 20 октября. Сначала отключились трансформаторы, вслед за ними насосные станции Сенгилеевского водозабора. Это привело к отключению подачи воды в Ставрополе, Михайловске и Грачевском округе. "Сейчас вода в краевой центр подается в полном объеме. В отдельных районах города могут наблюдаться проблемы, которые связаны с завоздушливанием системы водоснабжения. По этой же причине пока нет воды в Михайловске и Грачевском округе, но ко второй половине дня вода должна появиться и там. Восстановительные работы окончательно не завершены и в настоящее время специалисты продолжают устранять неисправность. В связи с этим, перебои с подачей воды всё еще возможны", – сообщил Владимиров в Telegram-канале. Глава региона также поручил организовать подвоз воды в те районы, где могут наблюдаться перебои с водоснабжением, и проинформировать местных жителей о режиме работы автоцистерн.
https://ria.ru/20231014/peterburg-1902793081.html
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происшествия, михайловск, ставропольский край, ставрополь, владимир владимиров, жкх, россия
Происшествия, Михайловск, Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров, ЖКХ, Россия
В Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии на подстанции

Владимиров: в Ставропольском крае жители остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Жители города Михайловск и Грачевского округа остались без воды из-за аварии на подстанции "Прибрежная", запустить подачу воды планируется ко второй половине дня, сообщает в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам главы, авария на подстанции произошла накануне вечером 20 октября. Сначала отключились трансформаторы, вслед за ними насосные станции Сенгилеевского водозабора. Это привело к отключению подачи воды в Ставрополе, Михайловске и Грачевском округе.
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"Сейчас вода в краевой центр подается в полном объеме. В отдельных районах города могут наблюдаться проблемы, которые связаны с завоздушливанием системы водоснабжения. По этой же причине пока нет воды в Михайловске и Грачевском округе, но ко второй половине дня вода должна появиться и там. Восстановительные работы окончательно не завершены и в настоящее время специалисты продолжают устранять неисправность. В связи с этим, перебои с подачей воды всё еще возможны", – сообщил Владимиров в Telegram-канале.
Глава региона также поручил организовать подвоз воды в те районы, где могут наблюдаться перебои с водоснабжением, и проинформировать местных жителей о режиме работы автоцистерн.
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