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Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака - РИА Новости, 21.10.2023
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:22
2023-10-21T11:22
2023-10-21T22:41
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", - пишет издание со ссылкой на представителя актрисы. Как отмечается, Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Стрип - трехкратная обладательница премии "Оскар". Наиболее известные работы актрисы: "Охотник на оленей", "Дьявол носит Prada", "Мамма миа!", "Лемони Сникет: 33 несчастья".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости культуры, Кино и сериалы, США, Культура
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Page Six: Мэрил Стрип рассталась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака