https://ria.ru/20231021/strip-1904314393.html

Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака - РИА Новости, 21.10.2023

Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:22

2023-10-21T11:22

2023-10-21T22:41

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", - пишет издание со ссылкой на представителя актрисы. Как отмечается, Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Стрип - трехкратная обладательница премии "Оскар". Наиболее известные работы актрисы: "Охотник на оленей", "Дьявол носит Prada", "Мамма миа!", "Лемони Сникет: 33 несчастья".

https://ria.ru/20230915/razvod-1896634045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, кино и сериалы, сша