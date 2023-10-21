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Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака - РИА Новости, 21.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:22 21.10.2023 (обновлено: 22:41 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/strip-1904314393.html
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака - РИА Новости, 21.10.2023
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака
Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:22
2023-10-21T22:41
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", - пишет издание со ссылкой на представителя актрисы. Как отмечается, Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Стрип - трехкратная обладательница премии "Оскар". Наиболее известные работы актрисы: "Охотник на оленей", "Дьявол носит Prada", "Мамма миа!", "Лемони Сникет: 33 несчастья".
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новости культуры, кино и сериалы, сша
Новости культуры, Кино и сериалы, США, Культура
Мэрил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Page Six: Мэрил Стрип рассталась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака

© AFP 2023 / MARK RALSTONАктриса Мерил Стрип и её супруг Дон Гаммер
Актриса Мерил Стрип и её супруг Дон Гаммер - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MARK RALSTON
Актриса Мерил Стрип и её супруг Дон Гаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.
«
"Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", - пишет издание со ссылкой на представителя актрисы.
Как отмечается, Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году.
Стрип - трехкратная обладательница премии "Оскар". Наиболее известные работы актрисы: "Охотник на оленей", "Дьявол носит Prada", "Мамма миа!", "Лемони Сникет: 33 несчастья".
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