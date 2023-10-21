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ЦБ Турции может повысить учетную ставку до 35 процентов

ЦБ Турции может повысить учетную ставку до 35 процентов - РИА Новости, 21.10.2023

ЦБ Турции может повысить учетную ставку до 35 процентов

Центральный банк Турции на предстоящем в четверг заседании может повысить учетную ставку с 30% до 35%, передал гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T20:39

2023-10-21T20:39

2023-10-21T21:03

общество

швейцария

турция

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Центральный банк Турции на предстоящем в четверг заседании может повысить учетную ставку с 30% до 35%, передал гостелеканал TRT Haber.На заседании Центробанка, состоявшемся в прошлом месяце, процентная ставка была повышена на 500 базисных пунктов с 25,00% до 30%."В четверг, 26 октября, под председательством главы Центрального банка Хафизе Гайе Эркана состоится заседание Комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики. Решение по процентной ставке будет объявлено в 14.00 того же дня. Завершилось исследование ожиданий ЦБ Турции, в котором приняли участие 19 экономистов. Согласно результатам опроса, ожидания экономистов, прогнозировавших повышение ставки от 250 до 500 базисных пунктов, находились в диапазоне от 32,50% до 35,00%. Ожидания экономистов по ставке на конец года составила 40,00%", - передал телеканал.Центробанк Турции ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару, достигнув на некоторое время отметки в 28 лир за доллар.

https://ria.ru/20231020/turtsiya-1904101949.html

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общество, швейцария, турция, палестина, омер челик, в мире