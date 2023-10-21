https://ria.ru/20231021/statuya-1904384094.html

В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию

В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию - РИА Новости, 21.10.2023

В Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США утратили право считаться оплотом демократии, поэтому статуя Свободы должна быть перенесена в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:33

2023-10-21T17:33

2023-10-21T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США утратили право считаться оплотом демократии, поэтому статуя Свободы должна быть перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития. "США долгое время эффективно паразитировали на экономиках других государств, превратившись из оплота демократии в оплот деспотии и насилия, неся войну и разрушения по всему миру. Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию, которая защищает сегодня права других народов и стран на свободу выбора и развития", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, американцы из-за ущербной политики их президента Джо Байдена утратили моральное право на статую Свободы, в то время как Россия, бросив вызов гегемонии США, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира. "При Байдене США раз и навсегда потеряли былое уважение в мире", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231006/statuya-1901011356.html

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в мире, россия, сша, михаил шеремет, госдума рф, джо байден