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Глава МИД Венесуэлы назвал причину разрыва с США

Глава МИД Венесуэлы назвал причину разрыва с США - РИА Новости, 21.10.2023

Глава МИД Венесуэлы назвал причину разрыва с США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас всегда был заинтересован в хороших отношениях с США как соседним государством, но порой... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T20:47

2023-10-21T20:47

2023-10-21T20:55

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МИНСК, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас всегда был заинтересован в хороших отношениях с США как соседним государством, но порой Вашингтон нарушал обещания, данные в ходе переговоров по нормализации отношений. Ранее минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна сделала первый шаг в направлении отмены всех наложенных на нее санкций, и сообщил о готовности к новому этапу отношений к США на основе "уважения, равенства и прогресса". "Как сказал наш президент, мы всегда вели переговоры с правительством США. С учетом различных факторов, иногда продвигаясь к цели, иногда делая это очень медленно. Иногда США не выполняли то, что они говорили. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с таким важным соседом, как Соединенные Штаты, и с любым соседом, который у нас есть", - сказал министр в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", комментируя сообщения в СМИ о том, что США и Венесуэла близки к заключению соглашения по пересмотру санкций. "Однако этот процесс подвергся нападкам со стороны самих США. Сегодня переговоры ведутся, об этом объявил президент Мадуро. Он объявил о подписании миграционного соглашения, о возвращении венесуэльцев, которые находятся в США и собираются вернуться в Венесуэлу. Это уже начато, это идет. В ближайшее время мы увидим результаты и по другим вопросам, которые будут объявлены в установленном порядке в зависимости от того, как пойдут переговоры", - сказал Пинто. При этом министр раскритиковал ряд международных организаций и финансовых институтов за следование интересам отдельных государств. "ООН, похоже, захвачена США, которые выделяют самый большой (взнос в ее - ред.) бюджет и управляют учреждениями (организации - ред.). К сожалению, мы видим, как эти учреждения практически превратились в придатки госдепа США. Это очень тревожно, поскольку эти учреждения отходят от задач, поставленных государствами", - сказал глава МИД Венесуэлы. Он призвал систему организаций ООН вернуться на "правильный путь". "То, что мы наблюдаем в настоящее время в мире, - это последствия ослабления ООН, результаты деятельности этих агентств и фондов, которые в конечном итоге используются США и теми, кто платит больше денег в объединенную национальную систему и шантажирует этим", - сказал министр.На этом фоне он обратил внимание на деятельность ряда региональных интеграционных объединений, например, БРИКС. "Главная их роль - спасти человечество, именно так. И человечество может быть спасено только в том случае, если будет создана новая модель отношений - многосторонняя система, которая действительно будет работать. И эти организации призваны это сделать. Мы с большой надеждой смотрим на БРИКС, АЛБА (Боливарианский альянс для народов Америки - ред.), CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна - ред.) - организации, основанные на взаимодополняемости и солидарности, других ценностях, принципах. Также стоит отметить и их экономическую направленность, но сфокусированную на принципе солидарности, а не на принципе конкуренции", - сказал Пинто. По его словам, основанные ради чисто экономических целей организации начинают приходить в упадок. "ЕС - одна из них… сегодня превращается в модель, которая становится всё тяжелее и тяжелее, с которой всё труднее и труднее работать, потому что интересы - экономические и финансовые, а под эгидой экономики и финансов мало что можно объединить, потому что это конкуренция. Мы можем работать на социальных принципах комплеменатарности и солидарности, это путь вперед", - подчеркнул глава венесуэльского МИД.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

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сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, оон, брикс, pdvsa, в мире, политика