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Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 21.10.2023 (обновлено: 19:53 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904403875.html
Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта
Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта - РИА Новости, 21.10.2023
Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта
О продвижении российской армии, рейде на правый берег Днепра и обстреле Донецка — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:21
2023-10-21T19:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
ян гагин
владимир сальдо
сцкк
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. О продвижении российской армии, рейде на правый берег Днепра и обстреле Донецка — в материале РИА Новости.Продвижение на фронтеСоветник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в последние недели Вооруженные силы успешно продвигаются по всей линии фронта. По его словам, достаточно серьезных успехов войска добились на Купянском, Артемовском и Донецком направлениях.ВСУ обстреляли ДонецкПо данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 23 раза, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, повреждено два дома и еще три объекта гражданской инфраструктуры.Корреспондент РИА Новости сообщил, что часть снарядов попала по месту, где находились пожарные машины и скорая помощь. Одна карета скорой полностью сгорела, серьезные повреждения получил пожарный автомобиль, также повреждены несколько машин мирных жителей. Рейд на правый берегРоссийские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировав личный состав противника на наблюдательном пункте ВСУ и приведя в негодность средства наблюдения и связи, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из украинских частей, а также документы.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, Киев потерял за минувшие сутки около 553 военнослужащих убитыми и ранеными. Средства ПВО сбили самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, истребительная авиация сбила еще один самолет Су-24 в небе над Одессой. ВКС России также уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме "Долгинцево" в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20231021/donetsk-1904383765.html
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россия
донецкая народная республика
донецк
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россия, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, ян гагин, владимир сальдо, сцкк, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, су-24
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Ян Гагин, Владимир Сальдо, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Су-24
Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта

Гагин: ВС России в последние недели продвигаются по всей линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. О продвижении российской армии, рейде на правый берег Днепра и обстреле Донецка — в материале РИА Новости.

Продвижение на фронте

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в последние недели Вооруженные силы успешно продвигаются по всей линии фронта. По его словам, достаточно серьезных успехов войска добились на Купянском, Артемовском и Донецком направлениях.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Марочко сообщил об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском
19 октября, 07:32

ВСУ обстреляли Донецк

По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 23 раза, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, повреждено два дома и еще три объекта гражданской инфраструктуры.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что часть снарядов попала по месту, где находились пожарные машины и скорая помощь. Одна карета скорой полностью сгорела, серьезные повреждения получил пожарный автомобиль, также повреждены несколько машин мирных жителей.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек
Вчера, 17:32

Рейд на правый берег

Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировав личный состав противника на наблюдательном пункте ВСУ и приведя в негодность средства наблюдения и связи, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из украинских частей, а также документы.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
20 октября, 18:02

Ход спецоперации

По данным Минобороны, Киев потерял за минувшие сутки около 553 военнослужащих убитыми и ранеными. Средства ПВО сбили самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, истребительная авиация сбила еще один самолет Су-24 в небе над Одессой. ВКС России также уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме "Долгинцево" в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинЯн ГагинВладимир СальдоСЦККВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШСу-24
 
 
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