https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904403875.html

Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта

Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта - РИА Новости, 21.10.2023

Спецоперация, 21 октября: ВС России продвигаются по всей линии фронта

О продвижении российской армии, рейде на правый берег Днепра и обстреле Донецка — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T19:21

2023-10-21T19:21

2023-10-21T19:53

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

ян гагин

владимир сальдо

сцкк

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. О продвижении российской армии, рейде на правый берег Днепра и обстреле Донецка — в материале РИА Новости.Продвижение на фронтеСоветник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в последние недели Вооруженные силы успешно продвигаются по всей линии фронта. По его словам, достаточно серьезных успехов войска добились на Купянском, Артемовском и Донецком направлениях.ВСУ обстреляли ДонецкПо данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 23 раза, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, повреждено два дома и еще три объекта гражданской инфраструктуры.Корреспондент РИА Новости сообщил, что часть снарядов попала по месту, где находились пожарные машины и скорая помощь. Одна карета скорой полностью сгорела, серьезные повреждения получил пожарный автомобиль, также повреждены несколько машин мирных жителей. Рейд на правый берегРоссийские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировав личный состав противника на наблюдательном пункте ВСУ и приведя в негодность средства наблюдения и связи, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из украинских частей, а также документы.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, Киев потерял за минувшие сутки около 553 военнослужащих убитыми и ранеными. Средства ПВО сбили самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, истребительная авиация сбила еще один самолет Су-24 в небе над Одессой. ВКС России также уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме "Долгинцево" в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20231021/donetsk-1904383765.html

https://ria.ru/20231020/zagradotryad-1904222737.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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