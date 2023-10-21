https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904374192.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:45

2023-10-21T16:45

2023-10-21T16:45

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 18 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Нанесено поражение живой силе и технике противника в 118 районах. Уничтожено несколько складов боеприпасов и топлива. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили три самолета — Су-24 и два Миг-29, вертолет Ми-8, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун", реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 23 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 504 самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1166 реактивных систем залпового огня, 12 828 танков и других бронемашин, 6843 орудия полевой артиллерии и 14 515 единиц автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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