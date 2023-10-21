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ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой - РИА Новости, 21.10.2023
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:18
2023-10-21T14:18
2023-10-21T14:35
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Безопасность
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой
МО РФ: истребители ВКС в районе Одессы сбили украинский самолет Су-24