https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344839.html

ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой

ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой - РИА Новости, 21.10.2023

ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:18

2023-10-21T14:18

2023-10-21T14:35

специальная военная операция на украине

одесса

украина

воздушно-космические силы россии

су-24

миг-29

ми-8 амтш

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", - говорится в сообщении.

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, ми-8 амтш, безопасность