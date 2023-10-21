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ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 21.10.2023 (обновлено: 14:35 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344839.html
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой - РИА Новости, 21.10.2023
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:18
2023-10-21T14:35
специальная военная операция на украине
одесса
украина
воздушно-космические силы россии
су-24
миг-29
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", - говорится в сообщении.
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одесса, украина, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Безопасность
ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над Одессой

МО РФ: истребители ВКС в районе Одессы сбили украинский самолет Су-24

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24 в небе над Одессой, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-24МиГ-29Ми-8 АМТШБезопасность
 
 
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