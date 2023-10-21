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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 21.10.2023 (обновлено: 16:49 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904344451.html
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 21.10.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Российские военнослужащие отразили три атаки и нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:15
2023-10-21T16:49
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки и нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении."Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля", - уточнили в МО РФ.Кроме того, как сообщили в военном ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Великобритания
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

МО: на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки и нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 20 солдат и два танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, как сообщили в военном ведомстве, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.
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