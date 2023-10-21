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На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 21.10.2023 (обновлено: 16:49 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/spetsoperatsiya-1904343671.html
На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих
На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих - РИА Новости, 21.10.2023
На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:13
2023-10-21T16:49
специальная военная операция на украине
россия
сша
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдимовка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
россия
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россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих

МО: на Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдимовка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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