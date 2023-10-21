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На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих

На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих - РИА Новости, 21.10.2023

На Донецком направлении противник потерял до 260 военнослужащих

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:13

2023-10-21T14:13

2023-10-21T16:49

специальная военная операция на украине

россия

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки поразила живую силу и технику противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки в ДНР, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдимовка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

россия

сша

донецкая народная республика

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россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины