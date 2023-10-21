https://ria.ru/20231021/spasateli-1904278803.html
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный - РИА Новости, 21.10.2023
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный
Украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:32
2023-10-21T00:32
2023-10-21T00:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк. "На момент прибытия к месту вызова, так как машины у нас красного цвета, очень заметные, мы их максимально стараемся замаскировать - где-то заезжаем за здание, где-то за козырек, а где-то за деревья. Стараемся максимально спрятать, потому что они видят и частенько бьют по нам", - сказал Гребенюк. Он также рассказал об одном из случаев намеренного огня по пожарному расчету. Тогда украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарную машину. "Был случай, когда приехали заправляться и на нас с коптера сбросили гранату. Попало на цистерну, на крышу. Благо, что на крыше с той стороны она взорвалась, ребята не пострадали, все среагировали. И это было на заборе воды, на заправке автоцистерны", - сказал собеседник агентства. По сообщениям МЧС ДНР, с начала проведения специальной военной операции 23 спасателя погибли при исполнении служебных обязанностей, еще 111 человек получили ранения.
https://ria.ru/20231020/rasstrel-1904100117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный
Командир пожарной части: ВСУ сбросили с коптера гранату на спасателей МЧС в ДНР