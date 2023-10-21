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ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/spasateli-1904278803.html
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный - РИА Новости, 21.10.2023
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный
Украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:32
2023-10-21T00:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк. "На момент прибытия к месту вызова, так как машины у нас красного цвета, очень заметные, мы их максимально стараемся замаскировать - где-то заезжаем за здание, где-то за козырек, а где-то за деревья. Стараемся максимально спрятать, потому что они видят и частенько бьют по нам", - сказал Гребенюк. Он также рассказал об одном из случаев намеренного огня по пожарному расчету. Тогда украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарную машину. "Был случай, когда приехали заправляться и на нас с коптера сбросили гранату. Попало на цистерну, на крышу. Благо, что на крыше с той стороны она взорвалась, ребята не пострадали, все среагировали. И это было на заборе воды, на заправке автоцистерны", - сказал собеседник агентства. По сообщениям МЧС ДНР, с начала проведения специальной военной операции 23 спасателя погибли при исполнении служебных обязанностей, еще 111 человек получили ранения.
https://ria.ru/20231020/rasstrel-1904100117.html
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донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал пожарный

Командир пожарной части: ВСУ сбросили с коптера гранату на спасателей МЧС в ДНР

© Фото : МЧС ДНРСотрудники МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские военные намеренно наносят удары по спасателям МЧС в ДНР, рассказал РИА Новости командир отделения пожарной части Евгений Гребенюк.
«
"На момент прибытия к месту вызова, так как машины у нас красного цвета, очень заметные, мы их максимально стараемся замаскировать - где-то заезжаем за здание, где-то за козырек, а где-то за деревья. Стараемся максимально спрятать, потому что они видят и частенько бьют по нам", - сказал Гребенюк.
Он также рассказал об одном из случаев намеренного огня по пожарному расчету. Тогда украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарную машину. "Был случай, когда приехали заправляться и на нас с коптера сбросили гранату. Попало на цистерну, на крышу. Благо, что на крыше с той стороны она взорвалась, ребята не пострадали, все среагировали. И это было на заборе воды, на заправке автоцистерны", - сказал собеседник агентства.
По сообщениям МЧС ДНР, с начала проведения специальной военной операции 23 спасателя погибли при исполнении служебных обязанностей, еще 111 человек получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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