https://ria.ru/20231021/souchastnik-1904280320.html

СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии

СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии

Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T01:08

2023-10-21T01:08

2023-10-21T01:08

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс. В понедельник подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии утром во вторник застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Позже выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на принятое решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Абдесалема Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом. PNAT сообщила о начале расследования возможного преступного сговора после того, как получила от бельгийских коллег соответствующую информацию. "Именно в этом контексте... имело место задержание", - приводит агентство слова из заявления прокуратуры. По информации источников, задержанный получил от Лассуэда видео, в котором он говорил о предстоящем теракте.

https://ria.ru/20231020/terakt-1904264349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бельгия, брюссель, швеция, франция