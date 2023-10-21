СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии
AFP: возможного соучастника обвиняемого в теракте в Бельгии задержали во Франции
© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс.
В понедельник подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии утром во вторник застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Позже выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на принятое решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Абдесалема Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.
PNAT сообщила о начале расследования возможного преступного сговора после того, как получила от бельгийских коллег соответствующую информацию.
"Именно в этом контексте... имело место задержание", - приводит агентство слова из заявления прокуратуры.
По информации источников, задержанный получил от Лассуэда видео, в котором он говорил о предстоящем теракте.