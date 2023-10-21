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СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии - РИА Новости, 21.10.2023
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01:08 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/souchastnik-1904280320.html
СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии
СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии
Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:08
2023-10-21T01:08
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс. В понедельник подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии утром во вторник застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Позже выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на принятое решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Абдесалема Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом. PNAT сообщила о начале расследования возможного преступного сговора после того, как получила от бельгийских коллег соответствующую информацию. "Именно в этом контексте... имело место задержание", - приводит агентство слова из заявления прокуратуры. По информации источников, задержанный получил от Лассуэда видео, в котором он говорил о предстоящем теракте.
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в мире, бельгия, брюссель, швеция, франция
В мире, Бельгия, Брюссель, Швеция, Франция
СМИ сообщили об аресте возможного соучастника устроившего теракт в Бельгии

AFP: возможного соучастника обвиняемого в теракте в Бельгии задержали во Франции

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) заявила о задержании человека, которого подозревают в преступном сговоре с обвиняемым в убийстве шведов в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс.
В понедельник подозреваемый 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии утром во вторник застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Позже выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на принятое решение. Более того, в пятницу появилась информация, что Тунис 15 августа 2022 года направил запрос на экстрадицию Абдесалема Лассуэда, которого на родине подозревают в терроризме, однако в Бельгии этот запрос даже не был рассмотрен должным образом.
PNAT сообщила о начале расследования возможного преступного сговора после того, как получила от бельгийских коллег соответствующую информацию.
"Именно в этом контексте... имело место задержание", - приводит агентство слова из заявления прокуратуры.
По информации источников, задержанный получил от Лассуэда видео, в котором он говорил о предстоящем теракте.
Париж - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
СМИ: во Франции двух человек, планировавших теракты, заключили под стражу
Вчера, 21:49
 
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