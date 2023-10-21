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СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу - РИА Новости, 21.10.2023
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12:38 21.10.2023 (обновлено: 12:39 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/smi-1904328097.html
СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу
СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу - РИА Новости, 21.10.2023
СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу
Самодельное взрывное устройство небольшой мощности было приведено в действие ночью возле посольства Израиля в Никосии, ущерба нет, задержаны четверо... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:38
2023-10-21T12:39
в мире
израиль
никосия (город)
взрыв
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство небольшой мощности было приведено в действие ночью возле посольства Израиля в Никосии, ущерба нет, задержаны четверо подозреваемых, сообщает сайт газеты "Филелефтерос". Взрыв произошел в 01.37 ночи. "Сотрудники полиции, в том числе пиротехники, на расстоянии около 30 метров от посольства обнаружили небольшой металлический предмет, содержавший очень небольшое количество пиротехнического материала, который взорвался, не причинив никакого ущерба", - пишет издание. По подозрению в причастности к взрыву задержаны четыре человека в возрасте от 17 до 21 года. В их машине были обнаружены два ножа и молоток, в результате 21-летний владелец автомобиля был арестован за правонарушения, связанные с ношением оружия. Все четверо доставлены в полицию, ведется расследование.
https://ria.ru/20231021/stabilnost-1904327845.html
https://ria.ru/20231021/npo-1904324801.html
израиль
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в мире, израиль, никосия (город), взрыв
В мире, Израиль, Никосия (город), Взрыв
СМИ: у посольства Израиля в Никосии взорвали самодельную бомбу

Philenews: у посольства Израиля в Никосии взорвали бомбу, ущерба нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосольство Израиля
Посольство Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посольство Израиля. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство небольшой мощности было приведено в действие ночью возле посольства Израиля в Никосии, ущерба нет, задержаны четверо подозреваемых, сообщает сайт газеты "Филелефтерос".
Взрыв произошел в 01.37 ночи.
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"Сотрудники полиции, в том числе пиротехники, на расстоянии около 30 метров от посольства обнаружили небольшой металлический предмет, содержавший очень небольшое количество пиротехнического материала, который взорвался, не причинив никакого ущерба", - пишет издание.
По подозрению в причастности к взрыву задержаны четыре человека в возрасте от 17 до 21 года. В их машине были обнаружены два ножа и молоток, в результате 21-летний владелец автомобиля был арестован за правонарушения, связанные с ношением оружия.
Все четверо доставлены в полицию, ведется расследование.
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