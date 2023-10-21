https://ria.ru/20231021/sk-1904400985.html

В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка

В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка - РИА Новости, 21.10.2023

В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:59

2023-10-21T18:59

2023-10-21T19:15

происшествия

жилье

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904403548_0:12:1089:625_1920x0_80_0_0_ddb2e8495268c4a8fb31a7780f47952c.jpg

ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. Ранее МЧС информировало, что в 03.28 мск 21 октября произошло возгорание частного дома в поселке Фабрики Буденновского округа на площади 80 квадратных метров. "В результате пожара погибла женщина и ее малолетний сын, также пострадала малолетняя дочь погибшей. Девочка находится в реанимационном отделении больницы", - сообщает следственный комитет региона в Telegram-канале. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проводки, точная причина устанавливается экспертами. "В Буденновском округе следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре... Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в следственном комитете.

https://ria.ru/20231020/mchs-1904102685.html

https://ria.ru/20231019/diversiya-1903835853.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар, общество, россия