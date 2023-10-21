https://ria.ru/20231021/sk-1904400985.html
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка - РИА Новости, 21.10.2023
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:59
2023-10-21T18:59
2023-10-21T19:15
происшествия
жилье
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. Ранее МЧС информировало, что в 03.28 мск 21 октября произошло возгорание частного дома в поселке Фабрики Буденновского округа на площади 80 квадратных метров. "В результате пожара погибла женщина и ее малолетний сын, также пострадала малолетняя дочь погибшей. Девочка находится в реанимационном отделении больницы", - сообщает следственный комитет региона в Telegram-канале. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проводки, точная причина устанавливается экспертами. "В Буденновском округе следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре... Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в следственном комитете.
https://ria.ru/20231020/mchs-1904102685.html
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происшествия, жилье, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар, общество, россия
Происшествия, Жилье, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар, Общество, Россия
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка
В Ставропольском крае возбудили дело из-за гибели женщины и ребенка при пожаре