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В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка - РИА Новости, 21.10.2023
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18:59 21.10.2023 (обновлено: 19:15 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/sk-1904400985.html
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка - РИА Новости, 21.10.2023
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:59
2023-10-21T19:15
происшествия
жилье
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
общество
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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram. Ранее МЧС информировало, что в 03.28 мск 21 октября произошло возгорание частного дома в поселке Фабрики Буденновского округа на площади 80 квадратных метров. "В результате пожара погибла женщина и ее малолетний сын, также пострадала малолетняя дочь погибшей. Девочка находится в реанимационном отделении больницы", - сообщает следственный комитет региона в Telegram-канале. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проводки, точная причина устанавливается экспертами. "В Буденновском округе следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре... Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в следственном комитете.
https://ria.ru/20231020/mchs-1904102685.html
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происшествия, жилье, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар, общество, россия
Происшествия, Жилье, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар, Общество, Россия
В Ставропольском крае возбудили дело из-за смерти женщины и ребенка

В Ставропольском крае возбудили дело из-за гибели женщины и ребенка при пожаре

© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюПожар в Ставропольском крае, где погибли женщина и ребенок. 21 октября 2023
Пожар в Ставропольском крае, где погибли женщина и ребенок. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
Пожар в Ставропольском крае, где погибли женщина и ребенок. 21 октября 2023
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ПЯТИГОРСК, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка в частном доме в Буденновском округе, сообщает СУСК по Ставропольскому краю в Telegram.
Ранее МЧС информировало, что в 03.28 мск 21 октября произошло возгорание частного дома в поселке Фабрики Буденновского округа на площади 80 квадратных метров.
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"В результате пожара погибла женщина и ее малолетний сын, также пострадала малолетняя дочь погибшей. Девочка находится в реанимационном отделении больницы", - сообщает следственный комитет региона в Telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за проводки, точная причина устанавливается экспертами.
"В Буденновском округе следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре... Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в следственном комитете.
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ПроисшествияЖильеСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ПожарОбществоРоссия
 
 
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