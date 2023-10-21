https://ria.ru/20231021/siriya-1904425699.html

ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии

ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии - РИА Новости, 21.10.2023

ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии

В целях предотвращения очередных провокаций со стороны террористов в Идлибской зоне нанесено три авиационных удара по укрытиям и складу с боеприпасами боевиков, РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T22:01

2023-10-21T22:01

2023-10-21T22:06

россия

сирия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В целях предотвращения очередных провокаций со стороны террористов в Идлибской зоне нанесено три авиационных удара по укрытиям и складу с боеприпасами боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооружённых формирований в районах Дуайр-Эль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", - сказал Кулить на брифинге.Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотником MQ-1C"коалиции".Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в Идлибе.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

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россия, сирия, воздушно-космические силы россии