https://ria.ru/20231021/siriya-1904425699.html
ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии
ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии - РИА Новости, 21.10.2023
ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии
В целях предотвращения очередных провокаций со стороны террористов в Идлибской зоне нанесено три авиационных удара по укрытиям и складу с боеприпасами боевиков, РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:01
2023-10-21T22:01
2023-10-21T22:06
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В целях предотвращения очередных провокаций со стороны террористов в Идлибской зоне нанесено три авиационных удара по укрытиям и складу с боеприпасами боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооружённых формирований в районах Дуайр-Эль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", - сказал Кулить на брифинге.Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотником MQ-1C"коалиции".Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в Идлибе.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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россия, сирия, воздушно-космические силы россии
Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли три удара по объектам боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ нанесли три удара по объектам боевиков в Идлибской зоне в Сирии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
В целях предотвращения очередных провокаций со стороны террористов в Идлибской зоне нанесено три авиационных удара по укрытиям и складу с боеприпасами боевиков, сообщил на брифинге
замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооружённых формирований в районах Дуайр-Эль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами", - сказал Кулить на брифинге.
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Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотником MQ-1C"коалиции".
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в Идлибе.
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