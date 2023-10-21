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На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:00 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/shturm-1904289120.html
На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва
На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва - РИА Новости, 21.10.2023
На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва
Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T06:00
2023-10-21T06:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy.&quot;Американская бронетехника &lt;…&gt; плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР &lt;…&gt; и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, &quot;Ланцетов&quot; и других дронов, а также мин&quot;, — указано в материале.В MD отметили, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.Авторы отметили, что в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. По данным портала, украинские солдаты выдвигаются на передовые позиции ночью и на рассвете переходят в наступление, иногда используя гражданские автомобили. Но и это оказалось неудачным решением, подчеркивается в материале.&quot;Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов»&quot;, — заключили в MD.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва

Modern Diplomacy: потери бронетехники толкают ВСУ на "мясные штурмы"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy.
«

"Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указано в материале.

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СМИ: новейшее оружие России станет кошмаром для ВСУ
Вчера, 16:08
В MD отметили, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.
Авторы отметили, что в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. По данным портала, украинские солдаты выдвигаются на передовые позиции ночью и на рассвете переходят в наступление, иногда используя гражданские автомобили. Но и это оказалось неудачным решением, подчеркивается в материале.
«

"Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов»", — заключили в MD.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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