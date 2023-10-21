https://ria.ru/20231021/shturm-1904289120.html

На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва

На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва - РИА Новости, 21.10.2023

На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва

Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:00

2023-10-21T06:00

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy."Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указано в материале.В MD отметили, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.Авторы отметили, что в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. По данным портала, украинские солдаты выдвигаются на передовые позиции ночью и на рассвете переходят в наступление, иногда используя гражданские автомобили. Но и это оказалось неудачным решением, подчеркивается в материале."Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов»", — заключили в MD.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1904185041.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины