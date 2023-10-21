На Западе раскрыли, как ВСУ поплатились за новую попытку прорыва
Modern Diplomacy: потери бронетехники толкают ВСУ на "мясные штурмы"
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска без проблем выбивают западную бронетехнику и вынуждают ВСУ переходить на альтернативную, но все же невыгодную тактику, сообщает портал Modern Diplomacy.
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"Американская бронетехника <…> плохо проявила себя на Украине. Европейские БТР <…> и другие типы техники также оказались хорошими целями для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, "Ланцетов" и других дронов, а также мин", — указано в материале.
В MD отметили, что в условиях современного поля боя бронетехника испытывает большие проблемы с выживанием.
Авторы отметили, что в качестве альтернативы применению уязвимой западной техники ВСУ перешли на тактику пехотных атак без поддержки боевых машин. По данным портала, украинские солдаты выдвигаются на передовые позиции ночью и на рассвете переходят в наступление, иногда используя гражданские автомобили. Но и это оказалось неудачным решением, подчеркивается в материале.
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"Украина заплатила очень высокую цену за такую тактику, которая представляет собой лишь улучшенную версию «мясных штурмов»", — заключили в MD.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.