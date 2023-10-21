https://ria.ru/20231021/sharif-1904315264.html

Экс-премьер Шариф возвращается в Пакистан после добровольного изгнания

Экс-премьер Шариф возвращается в Пакистан после добровольного изгнания - РИА Новости, 21.10.2023

Экс-премьер Шариф возвращается в Пакистан после добровольного изгнания

Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф возвращается на родину, завершив четырехлетнее добровольное изгнание в Лондоне, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:32

2023-10-21T11:32

2023-10-21T11:38

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф возвращается на родину, завершив четырехлетнее добровольное изгнание в Лондоне, сообщает местный телеканал Geo TV. "Бывший премьер-министр Наваз Шариф возвращается в страну после окончания четырехлетнего добровольного изгнания", - говорится в сообщении. Наваз Шариф, трижды бывший премьер-министром, возвращается в Пакистан в субботу. Перед его прибытием в страну команда юристов обратилась в Высокий суд Исламабада и с просьбой об освобождении под залог, чтобы предотвратить его арест по возвращении. Шариф и члены его семьи были арестованы в июле 2018 года после публикации так называемого "панамского досье". Их признали виновными в коррупции, связанной с инвестированием незадекларированных средств в сталелитейный комбинат "Аль-Азиза", находящийся в Саудовской Аравии. Сам экс-премьер Пакистана и его сторонники считают дело политически мотивированным. Антикоррупционный суд Исламабада приговорил Шарифа к семи годам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 2,5 миллиона долларов. В октябре 2019 года суд отпустил Наваза Шарифа под залог по медицинским причинам. Врачи диагностировали, что тот страдает от заболевания крови, при котором разрушаются тромбоциты, отметив, что состояние экс-премьера оценивается как опасное, но его болезнь поддается лечению. Через несколько дней после изменения меры пресечения МВД Пакистана исключило Шарифа из списка лиц, которым запрещен выезд из страны, что позволило бывшему главе государства однократно выехать за границу для лечения на срок до четырех недель. Вскоре после этого Наваз Шариф покинул страну и направился для лечения в Лондон, однако так и не вернулся в Пакистан. Шариф занимал пост премьера Пакистана трижды: в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годах. В 2017 году Верховный суд отстранил его от должности премьера, а летом следующего года возглавляемая им партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла парламентские выборы "Движению за справедливость" во главе Имраном Ханом. В свою очередь, Имран Хан потерял пост премьера в начале апреля прошлого года после вынесенного ему вотума недоверия. После Хана новым премьером стал лидер партии "Пакистанская мусульманская лига" Шехбаз Шариф, объединивший ряд оппозиционных прошлому правительству партий.

https://ria.ru/20180413/1518532612.html

https://ria.ru/20230512/aziya-1871085851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, наваз шариф, имран хан, шехбаз шариф, пакистанская мусульманская лига, исламабад, лондон