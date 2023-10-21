Рейтинг@Mail.ru
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/samolety-1904378584.html
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе - РИА Новости, 21.10.2023
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе
В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:57
2023-10-21T16:57
происшествия
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_1baeae5823c199faeb7979cb3f7fe10e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником аэропорта, все рейсы выполнялись в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу в "Пулково" и сорвал приземление нескольких самолетов. "Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20231020/samolet-1904001316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e814b9a8a1112cffc633d5c106c57ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Пулково (аэропорт)
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе

В Пулково заявили, что мужчину, который якобы вышел на ВПП оперативно остановили

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником аэропорта, все рейсы выполнялись в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу в "Пулково" и сорвал приземление нескольких самолетов.
"Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме", - сообщили в компании.
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines Сибирь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
20 октября, 09:38
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала