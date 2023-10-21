https://ria.ru/20231021/samolety-1904378584.html
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе - РИА Новости, 21.10.2023
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе
В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:57
2023-10-21T16:57
2023-10-21T16:57
происшествия
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником аэропорта, все рейсы выполнялись в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу в "Пулково" и сорвал приземление нескольких самолетов. "Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме", - сообщили в компании.
https://ria.ru/20231020/samolet-1904001316.html
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происшествия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Пулково (аэропорт)
В Пулково опровергли сообщения о срыве посадки самолетов на взлетной полосе
В Пулково заявили, что мужчину, который якобы вышел на ВПП оперативно остановили
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров, но был оперативно остановлен сотрудником аэропорта, все рейсы выполнялись в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу в "Пулково" и сорвал приземление нескольких самолетов.
"Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме", - сообщили в компании.
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