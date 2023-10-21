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Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака - РИА Новости, 21.10.2023
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13:45 21.10.2023 (обновлено: 13:56 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/sammit-1904338659.html
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака - РИА Новости, 21.10.2023
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:45
2023-10-21T13:56
в мире
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской проблеме."Палестинский народ подвергается попыткам геноцида… Сионистское образование (Израиль - ред.) продолжает нарушать все законы, включая законы войны", - сказал ас-Судани.Он добавил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь палестинскому народу.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

Премьер Ирака ас-Судани обвинил Израиль в нарушении законов войны

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской проблеме.
«
"Палестинский народ подвергается попыткам геноцида… Сионистское образование (Израиль - ред.) продолжает нарушать все законы, включая законы войны", - сказал ас-Судани.
Он добавил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь палестинскому народу.
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В миреИракИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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