https://ria.ru/20231021/sammit-1904338659.html

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака - РИА Новости, 21.10.2023

Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака

Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T13:45

2023-10-21T13:45

2023-10-21T13:56

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ирак

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской проблеме."Палестинский народ подвергается попыткам геноцида… Сионистское образование (Израиль - ред.) продолжает нарушать все законы, включая законы войны", - сказал ас-Судани.Он добавил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь палестинскому народу.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

ирак

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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина