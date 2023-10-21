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Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака - РИА Новости, 21.10.2023
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:45
2023-10-21T13:45
2023-10-21T13:56
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 окт - РИА Новости. Идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на каирском саммите по палестинской проблеме."Палестинский народ подвергается попыткам геноцида… Сионистское образование (Израиль - ред.) продолжает нарушать все законы, включая законы войны", - сказал ас-Судани.Он добавил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь палестинскому народу.
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Премьер Ирака ас-Судани обвинил Израиль в нарушении законов войны