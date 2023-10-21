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Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра - РИА Новости, 21.10.2023
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:38
2023-10-21T14:38
2023-10-21T14:46
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", - написал Сальдо.По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.
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Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Сальдо: разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ