https://ria.ru/20231021/saldo-1904348461.html

Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра - РИА Новости, 21.10.2023

Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:38

2023-10-21T14:38

2023-10-21T14:46

специальная военная операция на украине

днепр (город)

вооруженные силы украины

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херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", - написал Сальдо.По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.

https://ria.ru/20231021/mo-1904344237.html

днепр (город)

россия

украина

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днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо