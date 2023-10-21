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Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 21.10.2023 (обновлено: 14:46 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/saldo-1904348461.html
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра - РИА Новости, 21.10.2023
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:38
2023-10-21T14:46
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность&quot;, - написал Сальдо.По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.
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днепр (город)
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днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо
Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

Сальдо: разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра, ликвидировали противника на наблюдательном пункте ВСУ, средства наблюдения и связи испорчены, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Наши разведчики провели рейд на правый берег Днепра, где уничтожили вражеский наблюдательный пункт. Личный состав противника ликвидирован, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность", - написал Сальдо.

По его словам, бойцы в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооружённых формирований и документы.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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