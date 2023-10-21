https://ria.ru/20231021/rossiya-1904350820.html

В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины

В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.10.2023

В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины

Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:59

2023-10-21T14:59

2023-10-21T17:02

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сша

владимир зеленский

энтони блинкен

дмитрий песков

государственный департамент сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет dikGAZETE. "Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?" — задается вопросом автор.Вероятнее всего, даже если мирные переговоры и состоятся, украинская делегация может в любой момент сорвать их, поэтому при нынешнем киевском руководстве мир невозможен.Только если украинский народ восстанет против Зеленского, а западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине, только тогда можно будет вновь говорить о мире, заключает автор.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904000886.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, дмитрий песков, государственный департамент сша