https://ria.ru/20231021/rossiya-1904350820.html
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.10.2023
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины
Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:59
2023-10-21T14:59
2023-10-21T17:02
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет dikGAZETE. "Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?" — задается вопросом автор.Вероятнее всего, даже если мирные переговоры и состоятся, украинская делегация может в любой момент сорвать их, поэтому при нынешнем киевском руководстве мир невозможен.Только если украинский народ восстанет против Зеленского, а западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине, только тогда можно будет вновь говорить о мире, заключает автор.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, дмитрий песков, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины
dikGAZETE: переговоров с Россией не будет, пока Зеленский находится у власти
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет dikGAZETE
.
"Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?" — задается вопросом автор.
Вероятнее всего, даже если мирные переговоры и состоятся, украинская делегация может в любой момент сорвать их, поэтому при нынешнем киевском руководстве мир невозможен.
Только если украинский народ восстанет против Зеленского, а западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине, только тогда можно будет вновь говорить о мире, заключает автор.
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC
, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
Зеленскому дали шокирующий совет по России