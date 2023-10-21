Рейтинг@Mail.ru
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 21.10.2023 (обновлено: 17:02 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/rossiya-1904350820.html
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.10.2023
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины
Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:59
2023-10-21T17:02
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
энтони блинкен
дмитрий песков
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245368_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d170caf9a025e6603d6892c106e6aca.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет dikGAZETE. "Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?" — задается вопросом автор.Вероятнее всего, даже если мирные переговоры и состоятся, украинская делегация может в любой момент сорвать их, поэтому при нынешнем киевском руководстве мир невозможен.Только если украинский народ восстанет против Зеленского, а западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине, только тогда можно будет вновь говорить о мире, заключает автор.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904000886.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245368_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6a761ea7a5043771b0519c3572fe5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, дмитрий песков, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Государственный департамент США
В Турции назвали условие мирных переговоров России и Украины

dikGAZETE: переговоров с Россией не будет, пока Зеленский находится у власти

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Поведение украинского президента Владимира Зеленского, понимающего, что он теряет поддержку Запада, делает невозможным ведение с ним переговоров о мире, пишет dikGAZETE.
"Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь?" — задается вопросом автор.
Вероятнее всего, даже если мирные переговоры и состоятся, украинская делегация может в любой момент сорвать их, поэтому при нынешнем киевском руководстве мир невозможен.
Только если украинский народ восстанет против Зеленского, а западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине, только тогда можно будет вновь говорить о мире, заключает автор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал, как Украине начать переговоры с Россией
16 октября, 07:36
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью ABC, что Украина пойдет на переговоры, если будет инициатива со стороны России, а США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом, подчеркнул Блинкен, Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, что слова Блинкена о неготовности Москвы к переговорам не соответствуют действительности. Россия не раз заявляла, что готова вести переговоры, но при этом следует учитывать те реалии, что сложились после марта 2022 года.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Зеленскому дали шокирующий совет по России
20 октября, 09:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенДмитрий ПесковГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала