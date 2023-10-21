https://ria.ru/20231021/rossiya-1904297781.html

США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу

США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу - РИА Новости, 21.10.2023

США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу

Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:46

2023-10-21T08:46

2023-10-21T17:35

сша

россия

москва

анатолий антонов

владимир путин

государственный департамент сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на утверждение посольства США в Москве."Мы готовы вступить в эти обсуждения", — сказали изданию в дипмисии.США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, в феврале Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Помимо этого, весной Госдепартамент заявил, что не будет передавать российской стороне сведения о развернутых боеголовках и их носителях.В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Однако, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.В апреле МИД заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при условии, что США откажутся от враждебного курса на подрыв ее национальной безопасности.

https://ria.ru/20231016/dsnv-1903131459.html

https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, москва, анатолий антонов, владимир путин, государственный департамент сша, нато, в мире