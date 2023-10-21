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США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу - РИА Новости, 21.10.2023
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08:46 21.10.2023 (обновлено: 17:35 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/rossiya-1904297781.html
США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу
США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу - РИА Новости, 21.10.2023
США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу
Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:46
2023-10-21T17:35
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на утверждение посольства США в Москве."Мы готовы вступить в эти обсуждения", — сказали изданию в дипмисии.США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, в феврале Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Помимо этого, весной Госдепартамент заявил, что не будет передавать российской стороне сведения о развернутых боеголовках и их носителях.В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Однако, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.В апреле МИД заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при условии, что США откажутся от враждебного курса на подрыв ее национальной безопасности.
https://ria.ru/20231016/dsnv-1903131459.html
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сша, россия, москва, анатолий антонов, владимир путин, государственный департамент сша, нато, в мире
США, Россия, Москва, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Государственный департамент США, НАТО, В мире
США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу

"Ъ": США хотят возобновить с Россией диалог по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на утверждение посольства США в Москве.
"Мы готовы вступить в эти обсуждения", — сказали изданию в дипмисии.
США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, в феврале Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Помимо этого, весной Госдепартамент заявил, что не будет передавать российской стороне сведения о развернутых боеголовках и их носителях.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ, заявили в МИД
16 октября, 18:31
В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Однако, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
В апреле МИД заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при условии, что США откажутся от враждебного курса на подрыв ее национальной безопасности.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
США давно нарушают "дух и букву" ДСНВ, заявил посол России
3 августа, 03:31
 
СШАРоссияМоскваАнатолий АнтоновВладимир ПутинГосударственный департамент СШАНАТОВ мире
 
 
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