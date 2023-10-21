США заявили о готовности к диалогу с Россией по критическому вопросу
"Ъ": США хотят возобновить с Россией диалог по контролю над вооружениями
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американские представители во время контактов с российскими официальными лицами заявляли о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на утверждение посольства США в Москве.
"Мы готовы вступить в эти обсуждения", — сказали изданию в дипмисии.
США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Так, в феврале Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Помимо этого, весной Госдепартамент заявил, что не будет передавать российской стороне сведения о развернутых боеголовках и их носителях.
В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Однако, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, Россия должна для себя понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
В апреле МИД заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возвращения к полноформатной реализации ДСНВ при условии, что США откажутся от враждебного курса на подрыв ее национальной безопасности.