В Риме прошла акция в поддержку Палестины

РИМ, 21 окт - РИА Новости. Митинг в поддержку Палестины собрал около тысячи участников в центре Рима, сообщили корреспонденту РИА Новости представители дежурящей на месте полиции, Участники манифестации принесли на площадь Витторио палестинские, сирийские и ливанские флаги, а также плакат с требованием прекратить военные действия Израиля в отношении сектора Газа. Организаторами акции выступили молодёжные организации левого толка, студенческие движения и диаспоры выходцев из арабских стран. Перед началом акции внимание журналистов и других собравшихся приковала к себе группа молодых людей, скандировавших лозунги в поддержку Палестины возле мусорных баков. "Израиль вон-вон, Палестина - мой дом!" - кричали проживающие в Риме активисты. Как передаёт корреспондент агентства, организаторы митинга выступили с фургона, обратившись с требованием прекратить "израильскую оккупацию" палестинских территорий и обвинив Израиль в отсутствии демократии. Их выступления встретили аплодисменты и возгласы одобрения среди манифестантов, державших в руках самодельные плакаты "Это геноцид", "Бомбить детей - это не самооборона", а также "Остановите дегуманизацию палестинцев". Аналогичная акция в поддержку Палестины прошла на площади Витторио в пятницу, 13 октября, собрав несколько тысяч человек, наиболее агрессивные ее участники пытались вступить в стычки с полиции. Мирному митингу предшествовала попытка радикально настроенных студентов устроить неразрешенное шествие в районе университета "Сапиенца". В попытках прорваться сквозь полицейский кордон они вступили в короткие стычки с силовиками, забрасывая их яйцами и дымовыми шашками. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Митинг в поддержку Палестины собрал около тысячи участников в центре Рима, сообщили корреспонденту РИА Новости представители дежурящей на месте полиции,
Участники манифестации принесли на площадь Витторио палестинские, сирийские и ливанские флаги, а также плакат с требованием прекратить военные действия Израиля в отношении сектора Газа. Организаторами акции выступили молодёжные организации левого толка, студенческие движения и диаспоры выходцев из арабских стран.
Перед началом акции внимание журналистов и других собравшихся приковала к себе группа молодых людей, скандировавших лозунги в поддержку Палестины возле мусорных баков.
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"Израиль вон-вон, Палестина - мой дом!" - кричали проживающие в Риме активисты.
Как передаёт корреспондент агентства, организаторы митинга выступили с фургона, обратившись с требованием прекратить "израильскую оккупацию" палестинских территорий и обвинив Израиль в отсутствии демократии. Их выступления встретили аплодисменты и возгласы одобрения среди манифестантов, державших в руках самодельные плакаты "Это геноцид", "Бомбить детей - это не самооборона", а также "Остановите дегуманизацию палестинцев".
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Аналогичная акция в поддержку Палестины прошла на площади Витторио в пятницу, 13 октября, собрав несколько тысяч человек, наиболее агрессивные ее участники пытались вступить в стычки с полиции.
Мирному митингу предшествовала попытка радикально настроенных студентов устроить неразрешенное шествие в районе университета "Сапиенца". В попытках прорваться сквозь полицейский кордон они вступили в короткие стычки с силовиками, забрасывая их яйцами и дымовыми шашками.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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