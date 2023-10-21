https://ria.ru/20231021/rf-1904397968.html
В Венгрии ультраправые устроили провокацию у памятника советским героям
В Венгрии ультраправые устроили провокацию у памятника советским героям - РИА Новости, 21.10.2023
В Венгрии ультраправые устроили провокацию у памятника советским героям
Представители венгерской ультраправой оппозиционной партии "Йоббик" совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште перед годовщиной событий 1956 РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:42
2023-10-21T18:42
2023-10-21T18:51
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владимир путин
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БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости. Представители венгерской ультраправой оппозиционной партии "Йоббик" совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште перед годовщиной событий 1956 года, закрыв монумент черной пленкой, которую впоследствии убрали городские службы; российское посольство заявило РИА Новости, что намерено обратиться в связи с провокацией к властям страны и направить им соответствующий сигнал.Акция транслировалась в аккаунте партии в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). "После акции более 20 сотрудников полиции прибыли на место из-за мероприятия", - сообщили в партии."Йоббик" также отметила, что в очередной раз внесла предложение о сносе памятника в венгерский парламент, однако правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая рабочая партия, имеющий две трети мест в национальном собрании, предложение отклонил и не включил в повестку дня.К настоящему моменту муниципальные службы сняли пленку с памятника.Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, "посольство намерено направить соответствующие сигналы венгерским властям, когда местные госорганы выйдут с "долгих выходных". В Венгрии годовщина начала событий 1956 года 23 октября является нерабочим днем.Стела с надписью "Слава советским воинам-освободителям" на площади Свободы в Будапеште была возведена в 1945 году в память о 140 тысячах советских солдат, погибших при освобождении Венгрии.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия СССР, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой, которая вела только к напряжению, а сегодня на эти "грабли" наступают ведущие страны Запада.Выступая в Валдайском дискуссионном клубе российский лидер уточнил, что события 1956 года в Венгрии "сложно назвать в чистом виде цветной революцией", поскольку они были связаны в том числе с ошибками тогдашнего венгерского руководства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Владимир Путин
В Венгрии ультраправые устроили провокацию у памятника советским героям
Посольство РФ: в Венгрии ультраправые устроили провокацию со стелой героям СССР
БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости.
Представители венгерской ультраправой оппозиционной партии "Йоббик" совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште перед годовщиной событий 1956 года, закрыв монумент черной пленкой, которую впоследствии убрали городские службы; российское посольство
заявило РИА Новости, что намерено обратиться в связи с провокацией к властям страны и направить им соответствующий сигнал.
Акция транслировалась в аккаунте партии в Facebook
* (запрещенная в РФ
экстремистская соцсеть). "После акции более 20 сотрудников полиции прибыли на место из-за мероприятия", - сообщили в партии.
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"Йоббик" также отметила, что в очередной раз внесла предложение о сносе памятника в венгерский парламент, однако правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая рабочая партия, имеющий две трети мест в национальном собрании, предложение отклонил и не включил в повестку дня.
К настоящему моменту муниципальные службы сняли пленку с памятника.
Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, "посольство намерено направить соответствующие сигналы венгерским властям, когда местные госорганы выйдут с "долгих выходных". В Венгрии годовщина начала событий 1956 года 23 октября является нерабочим днем.
Стела с надписью "Слава советским воинам-освободителям" на площади Свободы в Будапеште
была возведена в 1945 году в память о 140 тысячах советских солдат, погибших при освобождении Венгрии.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что действия СССР
, который в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу
, являлись ошибочной политикой, которая вела только к напряжению, а сегодня на эти "грабли" наступают ведущие страны Запада.
Выступая в Валдайском дискуссионном клубе российский лидер уточнил, что события 1956 года в Венгрии "сложно назвать в чистом виде цветной революцией", поскольку они были связаны в том числе с ошибками тогдашнего венгерского руководства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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