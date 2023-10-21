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В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной - РИА Новости, 21.10.2023
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18:23 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/rf-1904395859.html
В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной
В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной - РИА Новости, 21.10.2023
В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной
Позиция России по ситуации в Палестине продуктивнее, чем позиции многих арабских государств, заявил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:23
2023-10-21T18:23
в мире
израиль
россия
палестина
хамас
народный фронт освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Позиция России по ситуации в Палестине продуктивнее, чем позиции многих арабских государств, заявил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо. "Позиция России по ситуации в Палестине прогрессивная и отличная, как на уровне СМИ, так и на дипломатическом. Но хотелось более активных действий чтобы заставить образование (Израиль - ред.) и тех, кто его поддерживает, остановить, то что они делают", - сказал Абдо. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html
https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html
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в мире, израиль, россия, палестина, хамас, народный фронт освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, ХАМАС, Народный фронт освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной

НФОП: позиция РФ по Палестине продуктивнее, чем у многих арабских стран

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDПалестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа
Палестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Палестинцы стоят в очереди за хлебом в пекарне в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Позиция России по ситуации в Палестине продуктивнее, чем позиции многих арабских государств, заявил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо.
"Позиция России по ситуации в Палестине прогрессивная и отличная, как на уровне СМИ, так и на дипломатическом. Но хотелось более активных действий чтобы заставить образование (Израиль - ред.) и тех, кто его поддерживает, остановить, то что они делают", - сказал Абдо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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В миреИзраильРоссияПалестинаХАМАСНародный фронт освобождения ПалестиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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