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В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной

В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной - РИА Новости, 21.10.2023

В Ливане назвали позицию России по Палестине самой продуктивной

Позиция России по ситуации в Палестине продуктивнее, чем позиции многих арабских государств, заявил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:23

2023-10-21T18:23

2023-10-21T18:23

в мире

израиль

россия

палестина

хамас

народный фронт освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Позиция России по ситуации в Палестине продуктивнее, чем позиции многих арабских государств, заявил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо. "Позиция России по ситуации в Палестине прогрессивная и отличная, как на уровне СМИ, так и на дипломатическом. Но хотелось более активных действий чтобы заставить образование (Израиль - ред.) и тех, кто его поддерживает, остановить, то что они делают", - сказал Абдо. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

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в мире, израиль, россия, палестина, хамас, народный фронт освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году