https://ria.ru/20231021/rf-1904384342.html

В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО

В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО - РИА Новости, 21.10.2023

В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО

После сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ благодаря работе российской ПВО удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:34

2023-10-21T17:34

2023-10-21T23:44

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. После сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ благодаря работе российской ПВО удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил корреспондент РИА Новости.Практически целый боеприпас, подбитый военными, упал в Буденновском районе города. Ранее подобные трофеи захватывали крайне редко. По итогам предварительного осмотра можно утверждать, что сохранилась большая часть электроники.В субботу украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, в том числе кассетными боеприпасами. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь. Пострадали четыре человека, повреждено множество автомобилей мирных жителей.СЦКК также сообщал, что ВСУ выпустили четыре ракеты по Буденновскому району Донецка.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

https://ria.ru/20231021/vsu-1904354910.html

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россия, украина, донецк, вооруженные силы украины, пво, вооруженные силы рф