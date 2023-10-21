https://ria.ru/20231021/rf-1904384342.html
В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО
В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО - РИА Новости, 21.10.2023
В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО
После сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ благодаря работе российской ПВО удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:34
2023-10-21T17:34
2023-10-21T23:44
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. После сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ благодаря работе российской ПВО удалось получить трофейный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил корреспондент РИА Новости.Практически целый боеприпас, подбитый военными, упал в Буденновском районе города. Ранее подобные трофеи захватывали крайне редко. По итогам предварительного осмотра можно утверждать, что сохранилась большая часть электроники.В субботу украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, в том числе кассетными боеприпасами. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь. Пострадали четыре человека, повреждено множество автомобилей мирных жителей.СЦКК также сообщал, что ВСУ выпустили четыре ракеты по Буденновскому району Донецка.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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россия, украина, донецк, вооруженные силы украины, пво, вооруженные силы рф
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В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО
В Донецке получили целый снаряд РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО РФ