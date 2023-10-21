Рейтинг@Mail.ru
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:41 21.10.2023 (обновлено: 07:45 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/raketa-1904293566.html
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы - РИА Новости, 21.10.2023
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция на сайте... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:41
2023-10-21T07:45
наука
индия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/06/1488000610_118:0:1882:992_1920x0_80_0_0_d08152039ebab15cde9e61a686a86477.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт — РИА Новости. Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция на сайте организации.Запуск ракеты, ранее назначенный на 8.00 (5.30 мск), в последний момент перенесли на 8.30 (06.00 мск), а чуть позже — на 8.45 (06.15 мск). Во время старта двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Как уточнил глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх, сперва старт пришлось отложить по погодным условиям, позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.Новое время запуска было назначено на 10.00 (7.30 мск). В его рамках модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Она получила название "Гаганьян". Согласно программе, перед первым пилотируемым полетом должны состояться два без астронавта на борту.В рамках первого подобного полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. После приземления персонал ВМС Индии из Бенгальского залива поднимет его.Сроки запуска первой пилотируемой миссии зависят от успеха пробных полетов, при этом управление космоса страны отметило, что запуск миссии готовится в 2025 году.
https://ria.ru/20231017/luna-1903319358.html
https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/06/1488000610_339:0:1662:992_1920x0_80_0_0_e971c4bb5258ee497247cac1db453389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, космос - риа наука
Наука, Индия, Космос - РИА Наука
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Индия провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

© Фото : Индийская организация космических исследованийКосмодром космического центра имени Сатиша Дхавана
Космодром космического центра имени Сатиша Дхавана - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Индийская организация космических исследований
Космодром космического центра имени Сатиша Дхавана. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт — РИА Новости. Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция на сайте организации.
Запуск ракеты, ранее назначенный на 8.00 (5.30 мск), в последний момент перенесли на 8.30 (06.00 мск), а чуть позже — на 8.45 (06.15 мск). Во время старта двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Как уточнил глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх, сперва старт пришлось отложить по погодным условиям, позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.
Океан Бурь - крупнейшее лунное море
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну
17 октября, 13:58
Новое время запуска было назначено на 10.00 (7.30 мск). В его рамках модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Она получила название "Гаганьян". Согласно программе, перед первым пилотируемым полетом должны состояться два без астронавта на борту.
В рамках первого подобного полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. После приземления персонал ВМС Индии из Бенгальского залива поднимет его.
Сроки запуска первой пилотируемой миссии зависят от успеха пробных полетов, при этом управление космоса страны отметило, что запуск миссии готовится в 2025 году.
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы
29 августа, 19:40
 
НаукаИндияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала