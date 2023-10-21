https://ria.ru/20231021/raketa-1904293566.html
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы - РИА Новости, 21.10.2023
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция на сайте... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:41
2023-10-21T07:41
2023-10-21T07:45
наука
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт — РИА Новости. Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция на сайте организации.Запуск ракеты, ранее назначенный на 8.00 (5.30 мск), в последний момент перенесли на 8.30 (06.00 мск), а чуть позже — на 8.45 (06.15 мск). Во время старта двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Как уточнил глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх, сперва старт пришлось отложить по погодным условиям, позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.Новое время запуска было назначено на 10.00 (7.30 мск). В его рамках модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Она получила название "Гаганьян". Согласно программе, перед первым пилотируемым полетом должны состояться два без астронавта на борту.В рамках первого подобного полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. После приземления персонал ВМС Индии из Бенгальского залива поднимет его.Сроки запуска первой пилотируемой миссии зависят от успеха пробных полетов, при этом управление космоса страны отметило, что запуск миссии готовится в 2025 году.
https://ria.ru/20231017/luna-1903319358.html
https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, космос - риа наука
Наука, Индия, Космос - РИА Наука
Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
Индия провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт — РИА Новости.
Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, свидетельствует прямая трансляция
на сайте организации.
Запуск ракеты, ранее назначенный на 8.00 (5.30 мск), в последний момент перенесли на 8.30 (06.00 мск), а чуть позже — на 8.45 (06.15 мск). Во время старта двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Как уточнил глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх, сперва старт пришлось отложить по погодным условиям, позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.
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Новое время запуска было назначено на 10.00 (7.30 мск). В его рамках модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
в декабре 2018 года одобрил миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Она получила название "Гаганьян". Согласно программе, перед первым пилотируемым полетом должны состояться два без астронавта на борту.
В рамках первого подобного полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. После приземления персонал ВМС Индии из Бенгальского залива поднимет его.
Сроки запуска первой пилотируемой миссии зависят от успеха пробных полетов, при этом управление космоса страны отметило, что запуск миссии готовится в 2025 году.
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