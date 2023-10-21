https://ria.ru/20231021/raketa-1904290087.html

В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы - РИА Новости, 21.10.2023

В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Первый запуск ракеты в рамках предстоящей орбитальной пилотируемой миссии Индии отложили в последний момент из-за неполадок, сообщил глава индийского... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T06:35

2023-10-21T06:35

2023-10-21T06:44

наука

индия

космос - риа наука

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт — РИА Новости. Первый запуск ракеты в рамках предстоящей орбитальной пилотируемой миссии Индии отложили в последний момент из-за неполадок, сообщил глава индийского космического агентства Сридхара Сомнатх в прямой трансляции на сайте организации.Запуск ракеты, ранее назначенный на 8.00 (5.30 мск), в последний момент перенесли на 8.30 (06.00 мск), а чуть позже — на 8.45 (06.15 мск). Во время старта двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли."(Старт. — Прим. ред.) был отложен на 8:45 по погодным условиям. Запуск двигателя не произошел в штатном режиме, нам нужно выяснить, что пошло не так… Бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок. Мы вернемся с пониманием неполадок, их характером и очень скоро запланируем запуск", — уточнил Сомнатх.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Она получила название "Гаганьян". Согласно программе, перед первым пилотируемым полетом должны состояться два без астронавта на борту.В рамках первого подобного полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. После приземления персонал ВМС Индии из Бенгальского залива поднимет его.Сроки запуска первой пилотируемой миссии зависят от успеха пробных полетов, при этом управление космоса страны отметило, что запуск миссии готовится в 2025 году.

https://ria.ru/20231017/luna-1903319358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индия, космос - риа наука