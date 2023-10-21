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КПП Рафах закрылся после проезда 20 грузовиков - РИА Новости, 21.10.2023
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11:39 21.10.2023 (обновлено: 12:36 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/rafakh-1904316897.html
КПП Рафах закрылся после проезда 20 грузовиков
КПП Рафах закрылся после проезда 20 грузовиков - РИА Новости, 21.10.2023
КПП Рафах закрылся после проезда 20 грузовиков
КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью, передает телеканал CNN. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:39
2023-10-21T12:36
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью, передает телеканал CNN."Двадцать грузовиков с медицинскими препаратами, а также продуктами пересекли КПП Рафах и были переданы палестинскому Красному Полумесяцу", — заявил директор египетского Красного Полумесяца на Синае Халед Зейд.На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, через КПП Рафах — единственный погранпереход между Египтом и Газой — планируется направлять до 100 грузовиков в день. Поставки предполагалось начать еще 20 октября, но, как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, этому препятствуют "некоторые обстоятельства". Корреспондент РИА Новости отмечал, что с египетской стороны у КПП скопилось уже около 200 машин.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
КПП Рафах закрылся после проезда 20 грузовиков

CNN: КПП Рафах закрылся вскоре после проезда 20 грузовиков с гумпомощью для Газы

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью, передает телеканал CNN.
"Двадцать грузовиков с медицинскими препаратами, а также продуктами пересекли КПП Рафах и были переданы палестинскому Красному Полумесяцу", — заявил директор египетского Красного Полумесяца на Синае Халед Зейд.
На этой неделе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились о доставке в сектор Газа гуманитарной помощи. По словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричарда Бреннана, через КПП Рафах — единственный погранпереход между Египтом и Газой — планируется направлять до 100 грузовиков в день.
Поставки предполагалось начать еще 20 октября, но, как заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, этому препятствуют "некоторые обстоятельства". Корреспондент РИА Новости отмечал, что с египетской стороны у КПП скопилось уже около 200 машин.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
Вчера, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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