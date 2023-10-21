https://ria.ru/20231021/rafakh-1904299673.html

Посольство США сообщило о скором открытии КПП Рафах между Газой и Египтом

Посольство США сообщило о скором открытии КПП Рафах между Газой и Египтом - РИА Новости, 21.10.2023

Посольство США сообщило о скором открытии КПП Рафах между Газой и Египтом

С десяти утра сегодняшнего дня должен открыться КПП Рафах между сектором Газа и Египтом, заявило посольство США в Израиле. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T09:09

2023-10-21T09:09

2023-10-21T09:28

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. С десяти утра сегодняшнего дня должен открыться КПП Рафах между сектором Газа и Египтом, заявило посольство США в Израиле."Мы получили информацию о том, что пограничный переход Рафах между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени", — говорится в сообщении.При этом дипломаты отметили, что не знают, как долго граница будет оставаться открытой для выезда иностранных граждан из Газы.В посольстве также предупредили, что американцам, пытающимся выехать в Египет, "следует ожидать потенциально хаотичной обстановки по обе стороны от пункта пересечения".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибли более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее 20 россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году