https://ria.ru/20231021/pvo-1904347342.html

В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 21.10.2023

В Ростовской области сработала ПВО

Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, в 14.10 уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:31

2023-10-21T14:31

2023-10-21T14:36

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, в 14.10 уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу", - написал Голубев.

https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, василий голубев, безопасность