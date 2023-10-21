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В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 21.10.2023 (обновлено: 14:36 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/pvo-1904347342.html
В Ростовской области сработала ПВО
В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 21.10.2023
В Ростовской области сработала ПВО
Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, в 14.10 уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:31
2023-10-21T14:36
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, в 14.10 уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу", - написал Голубев.
https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Безопасность
В Ростовской области сработала ПВО

Голубев: в Ростовской области ПВО уничтожила воздушную цель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область, в 14.10 уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу", - написал Голубев.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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19 октября, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевБезопасность
 
 
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