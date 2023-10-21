https://ria.ru/20231021/pvo-1904346063.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет

Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет - РИА Новости, 21.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, две противокорабельные... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:26

2023-10-21T14:26

2023-10-21T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

су-24

миг-29

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, две противокорабельные ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО были уничтожены 23 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 504 украинских военных самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12828 танков и других боевых бронированных машин, 1166 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14515 единиц специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, су-24, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф