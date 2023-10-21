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Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 21.10.2023 (обновлено: 14:35 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/pvo-1904346063.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет
Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет - РИА Новости, 21.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, две противокорабельные... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:26
2023-10-21T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
су-24
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, две противокорабельные ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО были уничтожены 23 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 504 украинских военных самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12828 танков и других боевых бронированных машин, 1166 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14515 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, украина, россия, су-24, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Су-24, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет

МО РФ: ПВО за сутки сбила Су-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВС Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29, вертолет Ми-8, 23 беспилотника, две противокорабельные ракеты "Нептун" и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки ПВО были уничтожены 23 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 504 украинских военных самолета, 253 вертолета, 8127 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12828 танков и других боевых бронированных машин, 1166 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14515 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 октября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСу-24МиГ-29Ми-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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