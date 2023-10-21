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В Малайзии рассказали, как Путин нанес удар по Западу - РИА Новости, 21.10.2023
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01:12 21.10.2023 (обновлено: 01:13 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/putin-1904280604.html
В Малайзии рассказали, как Путин нанес удар по Западу
В Малайзии рассказали, как Путин нанес удар по Западу - РИА Новости, 21.10.2023
В Малайзии рассказали, как Путин нанес удар по Западу
Недавняя эскалация израильско-палестинского конфликта, а особенно ситуация в секторе Газа, изобличила лицемерие Запада и позволила президенту России Владимиру... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:12
2023-10-21T01:13
в мире
израиль
россия
палестина
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Недавняя эскалация израильско-палестинского конфликта, а особенно ситуация в секторе Газа, изобличила лицемерие Запада и позволила президенту России Владимиру Путину нанести по нему удар, заявил политический обозреватель малайзийской газеты New Straits Times Джон Тео. "Какими бы ни были дипломатические или геополитические подоплеки, нельзя отрицать, что дела неумолимо идут все хуже и хуже на всех фронтах как в Газе, так и на Западном Берегу… Именно эта серьезная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным аргументом против Запада как силы глобального блага. Она также представляет из себя находку для тех, кто беспощадно бьет по западному лицемерию, таких как президент России Владимир Путин", - отметил Тео в статье "Бескрайний израильско-палестинский конфликт". Политический обозреватель добавил, что не видит знаков, намекающих на скорый позитивный исход конфликта. По его мнению, ООН, которая должна была стать арбитром международных конфликтов, "расколота разногласиями, которые делают ее бессильной". "До недавнего времени считалось, что Соединенные Штаты, как доминирующая держава после Второй мировой войны, смогут поступить достойно, сбалансировав поддержку Израиля как союзника и стремление к надежному миру с палестинцами… Больше так никто не считает. Сейчас (США - ред.) заняты внутренним политическим параличом, а за рубежом - конфликтом на Украине, но главным образом тем, как лучше всего сдержать рост Китая", - полагает Тео. Ранее малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступала с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины, в том числе среди детей, остаются на совести стран Запада. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/gaza-1904277748.html
https://ria.ru/20231021/kommyunike-1904278355.html
израиль
россия
палестина
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Малайзии рассказали, как Путин нанес удар по Западу

New Straits Times: конфликт в Газе помог Путину изобличить лицемерие Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Недавняя эскалация израильско-палестинского конфликта, а особенно ситуация в секторе Газа, изобличила лицемерие Запада и позволила президенту России Владимиру Путину нанести по нему удар, заявил политический обозреватель малайзийской газеты New Straits Times Джон Тео.
«
"Какими бы ни были дипломатические или геополитические подоплеки, нельзя отрицать, что дела неумолимо идут все хуже и хуже на всех фронтах как в Газе, так и на Западном Берегу… Именно эта серьезная несправедливость гложет международное сознание и служит мощным аргументом против Запада как силы глобального блага. Она также представляет из себя находку для тех, кто беспощадно бьет по западному лицемерию, таких как президент России Владимир Путин", - отметил Тео в статье "Бескрайний израильско-палестинский конфликт".
Политический обозреватель добавил, что не видит знаков, намекающих на скорый позитивный исход конфликта. По его мнению, ООН, которая должна была стать арбитром международных конфликтов, "расколота разногласиями, которые делают ее бессильной".
"До недавнего времени считалось, что Соединенные Штаты, как доминирующая держава после Второй мировой войны, смогут поступить достойно, сбалансировав поддержку Израиля как союзника и стремление к надежному миру с палестинцами… Больше так никто не считает. Сейчас (США - ред.) заняты внутренним политическим параличом, а за рубежом - конфликтом на Украине, но главным образом тем, как лучше всего сдержать рост Китая", - полагает Тео.
Ранее малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступала с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины, в том числе среди детей, остаются на совести стран Запада.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ: Израиль не планирует передавать Газу Палестинской администрации
00:20
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ раскрыли детали проекта коммюнике саммита в Каире по Газе
00:27
 
В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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