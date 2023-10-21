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В Таиланде прошел массовый митинг против Израиля и США - РИА Новости, 21.10.2023
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11:50 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/protesty-1904318241.html
В Таиланде прошел массовый митинг против Израиля и США
В Таиланде прошел массовый митинг против Израиля и США - РИА Новости, 21.10.2023
В Таиланде прошел массовый митинг против Израиля и США
Более тысячи человек собрались в субботу у высотного здания в Бангкоке, в котором на одном из верхних этажей расположено посольство Израиля, на митинг против... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T11:50
2023-10-21T11:50
в мире
израиль
таиланд
сша
чатупхон промпхан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Более тысячи человек собрались в субботу у высотного здания в Бангкоке, в котором на одном из верхних этажей расположено посольство Израиля, на митинг против Израиля и США и в поддержку Палестины. Таиландский телеканал The Reporters вел прямой репортаж с митинга. В митинге приняли участие как живущие в Бангкоке тайцы-мусульмане (в основном, этнические малайцы) из южных провинций страны, так и представители самой большой группы населения таиландской столицы – горожане, исповедующие буддизм. Участники акции держали в руках транспаранты с надписями по-тайски и по-английски "Свободу Палестине", лозунгами антиизраильского и антиамериканского содержания, и портреты короля Таиланда. Толпа скандировала "Долой Израиль!", "Долой США!" и "Свободная Палестина от реки до моря!" после каждого выступления лидеров митинга. На митинге не сооружали трибуны, лидеры стояли в центре толпы, со всех сторон окруженные своими сторонниками, и выступали, используя беспроводные микрофоны и мощную звуковещательную технику. Помимо зажигательных речей, обращенных против Израиля и политики США на Ближнем Востоке, лидеры таиландских мусульманских групп поддержки Палестины неоднократно повторяли тезис о том, что США и Израиль обвиняют сторонников Палестины в поддержке терроризма, и это неприемлемо. "Здесь не Америка! Здесь Таиланд! Мы – граждане Таиланда, выступающие против того, что делают Израиль и США, а нас обвиняют в поддержке терроризма. Мы здесь, в Таиланде, сами решаем, кого поддерживать, это наше конституционное право!", - заявил один из лидеров мусульманской общины Бангкока. Кроме мусульманских лидеров, сторонников освобождения Палестины, среди выступавших на митинге были и несколько известных политических фигур буддийского вероисповедания, в том числе таиландский левый политик Чатупхон Промпхан, бывший лидер Национального объединенного фронта за демократию против диктатуры, более известного как массовое движение "краснорубашечников", и бывший депутат парламента Таиланда от возглавляющей нынешнюю правительственную коалицию партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"). В своем выступлении на митинге Промпхан призвал тайцев и народы всего мира прислушаться к точке зрения палестинских организаций, в том числе ХАМАС, на события, происходящие в секторе Газа. "Кому мы должны верить? Десяти миллионам израильтян или двум с половиной миллиардам мусульман, живущих на планете?", - заявил он. В интервью таиландским телеканалам после митинга, который прошел без происшествий, кроме возникновения автомобильных пробок на улице Асок в районе Сукхумвит, где расположено израильское посольство, Промпхан заявил, что главной причиной поддержки Палестины немусульманскими левыми движениями является тот факт, что палестинское население представляет собой объект эксплуатации со стороны Израиля и США. "Сюда пришли не только мусульмане, сюда пришли те, кто против эксплуатации человека человеком. Это для многих из нас главное, вне зависимости от вероисповедания", - сказал Промпхан.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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таиланд
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в мире, израиль, таиланд, сша, чатупхон промпхан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Таиланд, США, Чатупхон Промпхан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Таиланде прошел массовый митинг против Израиля и США

У посольства Израиля в Бангкоке тысяча человек протестовали против Израиля и США

© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAМитинг против Израиля и США перед посольством Израиля в Бангкоке
Митинг против Израиля и США перед посольством Израиля в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
Митинг против Израиля и США перед посольством Израиля в Бангкоке
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 21 окт – РИА Новости. Более тысячи человек собрались в субботу у высотного здания в Бангкоке, в котором на одном из верхних этажей расположено посольство Израиля, на митинг против Израиля и США и в поддержку Палестины. Таиландский телеканал The Reporters вел прямой репортаж с митинга.
В митинге приняли участие как живущие в Бангкоке тайцы-мусульмане (в основном, этнические малайцы) из южных провинций страны, так и представители самой большой группы населения таиландской столицы – горожане, исповедующие буддизм. Участники акции держали в руках транспаранты с надписями по-тайски и по-английски "Свободу Палестине", лозунгами антиизраильского и антиамериканского содержания, и портреты короля Таиланда.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября, 08:00
Толпа скандировала "Долой Израиль!", "Долой США!" и "Свободная Палестина от реки до моря!" после каждого выступления лидеров митинга. На митинге не сооружали трибуны, лидеры стояли в центре толпы, со всех сторон окруженные своими сторонниками, и выступали, используя беспроводные микрофоны и мощную звуковещательную технику.
Помимо зажигательных речей, обращенных против Израиля и политики США на Ближнем Востоке, лидеры таиландских мусульманских групп поддержки Палестины неоднократно повторяли тезис о том, что США и Израиль обвиняют сторонников Палестины в поддержке терроризма, и это неприемлемо.
«
"Здесь не Америка! Здесь Таиланд! Мы – граждане Таиланда, выступающие против того, что делают Израиль и США, а нас обвиняют в поддержке терроризма. Мы здесь, в Таиланде, сами решаем, кого поддерживать, это наше конституционное право!", - заявил один из лидеров мусульманской общины Бангкока.
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Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Кроме мусульманских лидеров, сторонников освобождения Палестины, среди выступавших на митинге были и несколько известных политических фигур буддийского вероисповедания, в том числе таиландский левый политик Чатупхон Промпхан, бывший лидер Национального объединенного фронта за демократию против диктатуры, более известного как массовое движение "краснорубашечников", и бывший депутат парламента Таиланда от возглавляющей нынешнюю правительственную коалицию партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда").
В своем выступлении на митинге Промпхан призвал тайцев и народы всего мира прислушаться к точке зрения палестинских организаций, в том числе ХАМАС, на события, происходящие в секторе Газа.
«
"Кому мы должны верить? Десяти миллионам израильтян или двум с половиной миллиардам мусульман, живущих на планете?", - заявил он.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
В интервью таиландским телеканалам после митинга, который прошел без происшествий, кроме возникновения автомобильных пробок на улице Асок в районе Сукхумвит, где расположено израильское посольство, Промпхан заявил, что главной причиной поддержки Палестины немусульманскими левыми движениями является тот факт, что палестинское население представляет собой объект эксплуатации со стороны Израиля и США.
«
"Сюда пришли не только мусульмане, сюда пришли те, кто против эксплуатации человека человеком. Это для многих из нас главное, вне зависимости от вероисповедания", - сказал Промпхан.
 
В миреИзраильТаиландСШАЧатупхон ПромпханХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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