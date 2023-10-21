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В Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину - РИА Новости, 21.10.2023
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19:36 21.10.2023 (обновлено: 19:40 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/protest-1904406667.html
В Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину
В Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину - РИА Новости, 21.10.2023
В Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину
Пропалестинские демонстранты около часа занимали отель в испанской Барселоне, который, по предварительным данным, принадлежит израильскому бизнесмену, передает... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T19:36
2023-10-21T19:40
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты около часа занимали отель в испанской Барселоне, который, по предварительным данным, принадлежит израильскому бизнесмену, передает агентство EFE. "Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает полиция, на которую ссылается агентство, от 90 до 100 человек, участвовавших в демонстрации в поддержку Палестины, вошли в вестибюль отеля, который, по предварительным данным, принадлежит израильскому бизнесмену. По данным агентства, демонстранты вышли на балконы, сняли развевавшиеся на нем флаги разных стран и заменили их палестинскими. Согласно информации полиции, после часа пребывания внутри отеля, протестующие сами покинули его. Информации о задержаниях или ущербе - нет.
https://ria.ru/20231021/izrail-1904400503.html
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в мире, испания, барселона (город), палестина, общество
В мире, Испания, Барселона (город), Палестина, Общество
В Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину

EFE: в Испании захватили отель, предположительно принадлежащий израильтянину

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты около часа занимали отель в испанской Барселоне, который, по предварительным данным, принадлежит израильскому бизнесмену, передает агентство EFE.
"Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает полиция, на которую ссылается агентство, от 90 до 100 человек, участвовавших в демонстрации в поддержку Палестины, вошли в вестибюль отеля, который, по предварительным данным, принадлежит израильскому бизнесмену.
По данным агентства, демонстранты вышли на балконы, сняли развевавшиеся на нем флаги разных стран и заменили их палестинскими.
Согласно информации полиции, после часа пребывания внутри отеля, протестующие сами покинули его. Информации о задержаниях или ущербе - нет.
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