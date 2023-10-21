https://ria.ru/20231021/prodvizhenie-1904291728.html

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2023

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР

Вооруженные силы России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта, достаточно серьезный успех сразу на двух направлениях в Донецкой Народной... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:20

2023-10-21T07:20

2023-10-21T07:23

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта, достаточно серьезный успех сразу на двух направлениях в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперед. Можно выделить купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сообщил он.Кроме того, отметил Гагин, идет продвижение на донецком участке фронта."Там действительно сейчас мы пошли вперед, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось. Оно не такое быстрое, потому что мы бережем, прежде всего, личный состав и свою технику", — рассказал советник. Продвижение бойцов на этой части фронта сопровождается активной работой российской артиллерии и авиации, заключил он.

https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, безопасность