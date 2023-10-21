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Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 21.10.2023 (обновлено: 07:23 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/prodvizhenie-1904291728.html
Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР
Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.10.2023
Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР
Вооруженные силы России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта, достаточно серьезный успех сразу на двух направлениях в Донецкой Народной... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:20
2023-10-21T07:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
ян гагин
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта, достаточно серьезный успех сразу на двух направлениях в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперед. Можно выделить купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сообщил он.Кроме того, отметил Гагин, идет продвижение на донецком участке фронта."Там действительно сейчас мы пошли вперед, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось. Оно не такое быстрое, потому что мы бережем, прежде всего, личный состав и свою технику", — рассказал советник. Продвижение бойцов на этой части фронта сопровождается активной работой российской артиллерии и авиации, заключил он.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html
россия
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россия, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Денис Пушилин, Безопасность
Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, заявили в ДНР

Советник главы ДНР Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт РИА Новости. Вооруженные силы России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта, достаточно серьезный успех сразу на двух направлениях в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперед. Можно выделить купянское направление, где успех у нас был еще ранее, это артемовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьезный успех", — сообщил он.
Кроме того, отметил Гагин, идет продвижение на донецком участке фронта.
"Там действительно сейчас мы пошли вперед, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось. Оно не такое быстрое, потому что мы бережем, прежде всего, личный состав и свою технику", — рассказал советник.
Продвижение бойцов на этой части фронта сопровождается активной работой российской артиллерии и авиации, заключил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинДенис ПушилинБезопасность
 
 
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