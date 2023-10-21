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На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена - РИА Новости, 21.10.2023
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01:27 21.10.2023 (обновлено: 01:59 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена - РИА Новости, 21.10.2023
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена
Сотни протестующих вышли на улицы в Индонезии, чтобы провести акцию в поддержку палестинского народа перед посольством США в Джакарте и местным офисом ООН, во... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:27
2023-10-21T01:59
в мире
индонезия
израиль
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сотни протестующих вышли на улицы в Индонезии, чтобы провести акцию в поддержку палестинского народа перед посольством США в Джакарте и местным офисом ООН, во время митинга демонстранты сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. "Мы здесь, в Индонезии, на стороне страны, которая должна быть независимой", - приводит слова одного из демонстрантов индонезийский журнал Tempo. По его данным, всего в акции в Джакарте приняли участие несколько сотен индонезийцев. Толпа сожгла израильские флаги и фотографии Нетаньяху и Байдена. Активисты также скандировали лозунги "Свободная Палестина" и "От реки до моря Палестина будет свободной". Последний в Израиле воспринимают как посягательство на израильскую территорию. "Были также замечены люди с плакатами, критикующими Израиль за оккупацию палестинских территорий и Америку за финансирование Израиля", - отмечает Tempo. По данным издания, после акции у посольства США индонезийцы направились к офису ООН, остановившись при этом у McDonald's, здание которого активисты чуть обрызгали краской - их успела остановить полиция. Ранее сеть ресторанов быстрого питания подверглась критике в Индонезии за пожертвование тысяч бесплатных обедов израильским солдатам. Акция солидарности в Джакарте - одна из нескольких демонстраций, которые ранее проводились по всей Индонезии. Жители таких городов, как Джокьякарта, Семаранг, Соло, Макассар и Медан, также продемонстрировали свою солидарность, выйдя на улицы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html
https://ria.ru/20231021/gaza-1904277748.html
https://ria.ru/20231021/kpp-1904277149.html
индонезия
израиль
сша
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в мире, индонезия, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Индонезия, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена

Портреты Байдена и Нетаньяху сожгли на митинге у посольства США в Индонезии

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сотни протестующих вышли на улицы в Индонезии, чтобы провести акцию в поддержку палестинского народа перед посольством США в Джакарте и местным офисом ООН, во время митинга демонстранты сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Мы здесь, в Индонезии, на стороне страны, которая должна быть независимой", - приводит слова одного из демонстрантов индонезийский журнал Tempo. По его данным, всего в акции в Джакарте приняли участие несколько сотен индонезийцев.
Толпа сожгла израильские флаги и фотографии Нетаньяху и Байдена. Активисты также скандировали лозунги "Свободная Палестина" и "От реки до моря Палестина будет свободной". Последний в Израиле воспринимают как посягательство на израильскую территорию.
"Были также замечены люди с плакатами, критикующими Израиль за оккупацию палестинских территорий и Америку за финансирование Израиля", - отмечает Tempo.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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00:35
По данным издания, после акции у посольства США индонезийцы направились к офису ООН, остановившись при этом у McDonald's, здание которого активисты чуть обрызгали краской - их успела остановить полиция. Ранее сеть ресторанов быстрого питания подверглась критике в Индонезии за пожертвование тысяч бесплатных обедов израильским солдатам.
Акция солидарности в Джакарте - одна из нескольких демонстраций, которые ранее проводились по всей Индонезии. Жители таких городов, как Джокьякарта, Семаранг, Соло, Макассар и Медан, также продемонстрировали свою солидарность, выйдя на улицы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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СМИ: Израиль не планирует передавать Газу Палестинской администрации
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Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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КПП между Израилем и Газой не откроют вновь, пишут СМИ
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В миреИндонезияИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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