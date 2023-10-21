https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904294547.html

В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры

В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023

В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры

Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:00

2023-10-21T09:01

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кривой рог

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "К сожалению, были попадания <...> Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область