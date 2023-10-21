https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904294547.html
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:00
2023-10-21T08:00
2023-10-21T09:01
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "К сожалению, были попадания <...> Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
Вилкул: объект промышленной инфраструктуры поражен в Кривом Роге