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В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
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08:00 21.10.2023 (обновлено: 09:01 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904294547.html
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры - РИА Новости, 21.10.2023
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:00
2023-10-21T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. &quot;К сожалению, были попадания &lt;...&gt; Поврежден объект промышленной инфраструктуры&quot;, — написал Вилкул.По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры

Вилкул: объект промышленной инфраструктуры поражен в Кривом Роге

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Взрывы в Кривом Роге повредили объект промышленной инфраструктуры, заявил мэр Александр Вилкул в Telegram-канале.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
«

"К сожалению, были попадания <...> Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.

По его словам, из-за попадания начался пожар, но его вскоре удалось ликвидировать.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаДнепропетровская область
 
 
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