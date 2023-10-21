https://ria.ru/20231021/pogoda-1904349526.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 21.10.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Со среды в московский регион придут температуры как метеорологической зимой, среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:48

2023-10-21T14:48

2023-10-21T14:48

общество

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831080142_0:306:2953:1967_1920x0_80_0_0_f4a7d69605f3e63292c9d478dce92689.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Со среды в московский регион придут температуры как метеорологической зимой, среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве сегодня уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов", - рассказал Леус. Он отметил, что не станет исключением и предстоящее воскресенье, с ночными морозами до минус 1 - минус 6, и с дневной температурой не выше нуля - плюс 5 градусов, и с послеполуденными осадками в виде мокрого снега, переходящего в дожди. "В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до плюс 6 - плюс 11 градусов, но уже во вторник, в тылу уходящего циклона вновь не выше нуля - плюс 5 и очаговые осадки в смешанной фазе и локальная гололедица. Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, михаил леус, погода