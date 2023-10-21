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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 21.10.2023
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14:48 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/pogoda-1904349526.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 21.10.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Со среды в московский регион придут температуры как метеорологической зимой, среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:48
2023-10-21T14:48
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Со среды в московский регион придут температуры как метеорологической зимой, среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве сегодня уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов", - рассказал Леус. Он отметил, что не станет исключением и предстоящее воскресенье, с ночными морозами до минус 1 - минус 6, и с дневной температурой не выше нуля - плюс 5 градусов, и с послеполуденными осадками в виде мокрого снега, переходящего в дожди. "В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до плюс 6 - плюс 11 градусов, но уже во вторник, в тылу уходящего циклона вновь не выше нуля - плюс 5 и очаговые осадки в смешанной фазе и локальная гололедица. Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая", - рассказал синоптик.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Леус: со среды в Москву придут зимние температуры

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Со среды в московский регион придут температуры как метеорологической зимой, среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В Москве сегодня уже пятый день со среднесуточной температурой около или ниже плюс 5 градусов, примерно такая же ситуация в областных центрах соседних регионов", - рассказал Леус.
Он отметил, что не станет исключением и предстоящее воскресенье, с ночными морозами до минус 1 - минус 6, и с дневной температурой не выше нуля - плюс 5 градусов, и с послеполуденными осадками в виде мокрого снега, переходящего в дожди.
«
"В понедельник регион накроет мощная волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до плюс 6 - плюс 11 градусов, но уже во вторник, в тылу уходящего циклона вновь не выше нуля - плюс 5 и очаговые осадки в смешанной фазе и локальная гололедица. Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже нуля градусов, а о тепле можно забыть до мая", - рассказал синоптик.
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