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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.10.2023
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10:11 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/pogoda-1904305371.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:11
2023-10-21T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве довольно облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, но без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве довольно облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, но без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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