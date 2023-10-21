https://ria.ru/20231021/pogoda-1904305371.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:11
2023-10-21T10:11
2023-10-21T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901019850_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_d50d7686c0545d6c7b32105c8ada4003.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве довольно облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, но без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20231020/obzorvystavok-1904040424.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901019850_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_029660cb4457ecd6963d2ab44ca94af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу