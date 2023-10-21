https://ria.ru/20231021/pogoda-1904305371.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:11

2023-10-21T10:11

2023-10-21T10:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, без осадков и до плюс 5 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве довольно облачная погода, с неустойчивыми прояснениями, но без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 3 - плюс 5 градусов, в Подмосковье от 1 до 6 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20231020/obzorvystavok-1904040424.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода