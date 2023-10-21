https://ria.ru/20231021/plody-1904286792.html

"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год

"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год - РИА Новости, 21.10.2023

"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год

Следующий год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США, рассказали военные... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T04:25

2023-10-21T04:25

2023-10-21T04:25

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

майкл кофман

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следующий год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США, рассказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks."Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды", — считает Кофман.По мнению аналитика, Россия продолжает успешно наращивать производство артиллерийских снарядов и дронов. Он добавил, что тенденция к росту военного производства продолжится и в следующем году. Эванс также отметил смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая приведет к снижению поддержки Киева. Кроме того, он указал на переключение внимания США на поддержку Израиля и требование Республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с Китаем."В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина", — заключил Эванс.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html

https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины