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"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/plody-1904286792.html
"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год
"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год - РИА Новости, 21.10.2023
"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год
Следующий год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США, рассказали военные... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T04:25
2023-10-21T04:25
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
майкл кофман
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следующий год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США, рассказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks."Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды", — считает Кофман.По мнению аналитика, Россия продолжает успешно наращивать производство артиллерийских снарядов и дронов. Он добавил, что тенденция к росту военного производства продолжится и в следующем году. Эванс также отметил смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая приведет к снижению поддержки Киева. Кроме того, он указал на переключение внимания США на поддержку Израиля и требование Республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с Китаем.&quot;В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина&quot;, — заключил Эванс.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
https://ria.ru/20231019/vsu-1903938447.html
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россия, сша, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Майкл Кофман, Вооруженные силы Украины
"Печальная картина". В США рассказали, что ждет Украину через год

War on the Rocks: следующий год будет крайне тяжелым для Киева

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Следующий год окажется крайне сложным для Украины из-за растущего военного производства в России и смены внешнеполитических приоритетов США, рассказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.
«
"Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды", — считает Кофман.
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По мнению аналитика, Россия продолжает успешно наращивать производство артиллерийских снарядов и дронов. Он добавил, что тенденция к росту военного производства продолжится и в следующем году.
Эванс также отметил смену внешнеполитических приоритетов Белого дома, которая приведет к снижению поддержки Киева. Кроме того, он указал на переключение внимания США на поддержку Израиля и требование Республиканской партии сосредоточиться на противостоянии с Китаем.
«

"В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина", — заключил Эванс.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМайкл КофманВооруженные силы Украины
 
 
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