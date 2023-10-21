https://ria.ru/20231021/peremeschenie-1904329514.html

Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы

Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023

Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы

Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:49

2023-10-21T12:49

2023-10-21T12:58

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

махмуд аббас

палестина

сектор газа

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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал он, выступая на саммите в Каире."Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы", - сказал Аббас.Безопасность и мир, по его словам, в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского."Мы не уйдем, мы останемся на своей земле", - сказал он.Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас, палестина, сектор газа