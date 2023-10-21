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Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023
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12:49 21.10.2023 (обновлено: 12:58 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/peremeschenie-1904329514.html
Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы
Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023
Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы
Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:49
2023-10-21T12:58
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
махмуд аббас
палестина
сектор газа
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал он, выступая на саммите в Каире."Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы", - сказал Аббас.Безопасность и мир, по его словам, в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского."Мы не уйдем, мы останемся на своей земле", - сказал он.Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас, палестина, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Махмуд Аббас, Палестина, Сектор Газа
Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы

Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Читать ria.ru в
ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас предостерег от насильственного перемещения палестинского народа из сектора Газа, палестинцы останутся на своей земле, сказал он, выступая на саммите в Каире.
«
"Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы", - сказал Аббас.
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Безопасность и мир, по его словам, в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского.
«
"Мы не уйдем, мы останемся на своей земле", - сказал он.
Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМахмуд АббасПалестинаСектор Газа
 
 
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