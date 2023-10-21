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США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 21.10.2023 (обновлено: 04:14 22.10.2023)
https://ria.ru/20231021/peregovory-1904413014.html
США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер - РИА Новости, 22.10.2023
США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-21T20:15
2023-10-22T04:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
герхард шредер
рустем умеров
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung."На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили", — сказал политик.По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. Экс-канцлер заметил, что на тот момент Киев был готов отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме.&quot;Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально&quot;, — добавил Шредер.Кроме того, европейские дипломаты потерпели неудачу, отметил политик. В результате теперь Россия будет более тесно связана с Китаем, чего Запад не должен был допускать, резюмировал он.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), герхард шредер, рустем умеров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Герхард Шредер, Рустем Умеров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер

Экс-канцлер Шредер заявил, что российско-украинские переговоры сорвали США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.
"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили", — сказал политик.
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По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. Экс-канцлер заметил, что на тот момент Киев был готов отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме.
«

"Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — добавил Шредер.

Кроме того, европейские дипломаты потерпели неудачу, отметил политик. В результате теперь Россия будет более тесно связана с Китаем, чего Запад не должен был допускать, резюмировал он.
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Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.
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Источник: Турция выступает за присутствие России на переговорах по Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Герхард ШредерРустем УмеровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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