https://ria.ru/20231021/peregovory-1904413014.html

США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер

США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер - РИА Новости, 22.10.2023

США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер

США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-21T20:15

2023-10-21T20:15

2023-10-22T04:14

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung."На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили", — сказал политик.По его словам, изначально украинцы были вынуждены обсуждать с Вашингтоном все вопросы, связанные с переговорами. Экс-канцлер заметил, что на тот момент Киев был готов отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме."Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — добавил Шредер.Кроме того, европейские дипломаты потерпели неудачу, отметил политик. В результате теперь Россия будет более тесно связана с Китаем, чего Запад не должен был допускать, резюмировал он.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231021/shreder-1904396138.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html

https://ria.ru/20231005/peregovory-1900589004.html

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