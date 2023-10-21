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В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали
В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали - РИА Новости, 21.10.2023
В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали
Два человека пострадали в результате взрыва в одном из кафе в парке Победы Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T20:35
2023-10-21T20:35
2023-10-21T20:35
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в одном из кафе в парке Победы Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем. "В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в кафе, расположенном по адресу проспект Азатутян 2/6 (территория парка Победы - ред.), произошел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. На место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд. "Выяснилось, что при пока неустановленных обстоятельствах произошел взрыв, не вызвавший возгорания. Повреждены подвесной потолок и наружная стена кафе... Трое пострадавших госпитализированы в медицинские центры", - информирует спасательная служба. Городской лесопарк Еревана был переименован в парк Победы после окончания Великой Отечественной войны. Там расположены монумент "Мать-Армения", внутри постамента которого находится музей военной истории, "Могила неизвестного солдата" с Вечным огнем, колесо обозрения, детские аттракционы.
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в мире, ереван, армения, взрыв, происшествия
В мире, Ереван, Армения, Взрыв, Происшествия
В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали
МВД Армении: два человека пострадали в результате взрыва в парке Победы Еревана
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости.
Два человека пострадали в результате взрыва в одном из кафе в парке Победы Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении
.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем.
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"В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в кафе, расположенном по адресу проспект Азатутян 2/6 (территория парка Победы - ред.), произошел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.
На место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд.
"Выяснилось, что при пока неустановленных обстоятельствах произошел взрыв, не вызвавший возгорания. Повреждены подвесной потолок и наружная стена кафе... Трое пострадавших госпитализированы в медицинские центры", - информирует спасательная служба.
Городской лесопарк Еревана был переименован в парк Победы после окончания Великой Отечественной войны. Там расположены монумент "Мать-Армения", внутри постамента которого находится музей военной истории, "Могила неизвестного солдата" с Вечным огнем, колесо обозрения, детские аттракционы.
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