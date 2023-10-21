https://ria.ru/20231021/park-1904416128.html

В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали

В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали - РИА Новости, 21.10.2023

В парке Победы Еревана прогремел взрыв, два человека пострадали

Два человека пострадали в результате взрыва в одном из кафе в парке Победы Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T20:35

2023-10-21T20:35

2023-10-21T20:35

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в одном из кафе в парке Победы Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. Отмечается, что инцидент произошел в субботу днем. "В Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в кафе, расположенном по адресу проспект Азатутян 2/6 (территория парка Победы - ред.), произошел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. На место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд. "Выяснилось, что при пока неустановленных обстоятельствах произошел взрыв, не вызвавший возгорания. Повреждены подвесной потолок и наружная стена кафе... Трое пострадавших госпитализированы в медицинские центры", - информирует спасательная служба. Городской лесопарк Еревана был переименован в парк Победы после окончания Великой Отечественной войны. Там расположены монумент "Мать-Армения", внутри постамента которого находится музей военной истории, "Могила неизвестного солдата" с Вечным огнем, колесо обозрения, детские аттракционы.

https://ria.ru/20230428/propavshaya-1868631156.html

https://ria.ru/20230807/tsep-1888575937.html

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в мире, ереван, армения, взрыв, происшествия