https://ria.ru/20231021/otravlenie-1904434719.html
Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами
Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами - РИА Новости, 21.10.2023
Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами
Полицейские в Новосибирской области организовали проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T23:26
2023-10-21T23:26
2023-10-21T23:26
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области организовали проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами, сообщил РИА Новости в субботу представитель ГУМВД по региону. "Информация о происшествии зарегистрирована, подростки опрошены, проводится проверка", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в школе села Раздольное. В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что оба подростка находятся в стабильном состоянии.
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами
МВД: полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области организовали проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами, сообщил РИА Новости в субботу представитель ГУМВД по региону.
"Информация о происшествии зарегистрирована, подростки опрошены, проводится проверка", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в школе села Раздольное.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что оба подростка находятся в стабильном состоянии.
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам