https://ria.ru/20231021/otravlenie-1904434719.html

Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами

Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами - РИА Новости, 21.10.2023

Полиция под Новосибирском расследует отравление подростков вейпами

Полицейские в Новосибирской области организовали проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T23:26

2023-10-21T23:26

2023-10-21T23:26

происшествия

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области организовали проверку после отравления двух подростков, предположительно, вейпами, сообщил РИА Новости в субботу представитель ГУМВД по региону. "Информация о происшествии зарегистрирована, подростки опрошены, проводится проверка", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел в школе села Раздольное. В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что оба подростка находятся в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область