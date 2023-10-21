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Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023
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03:12 21.10.2023 (обновлено: 03:13 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/osvobozhdenie-1904284467.html
Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа
Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа
Президент США Джо Байден сообщил, что переговорил с двумя американками, которые были освобождены из двухнедельного плена в секторе Газа. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T03:12
2023-10-21T03:13
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что переговорил с двумя американками, которые были освобождены из двухнедельного плена в секторе Газа. "Только что побеседовал с двумя американками, которых держал в заложниках ХАМАС и которых освободили сегодня. Я проинформировал их, что их правительство полностью поддерживает их в восстановлении и выздоровлении", - написал Байден в социальной сети Х. При посредничестве Катара в Израиль вернулись мать и дочь, у которых помимо американского есть израильское гражданство. Они были взяты в заложники 7 октября при нападении ХАМАС на юг Израиля. Американские власти говорят, что им неизвестно местонахождение еще десяти соотечественников, и не исключают, что по меньшей мере часть из них остаются в палестинском плену. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден переговорил с американками, освобожденными из плена в секторе Газа

Байден переговорил с двумя американками, освобожденными из плена в секторе Газа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что переговорил с двумя американками, которые были освобождены из двухнедельного плена в секторе Газа.
«
"Только что побеседовал с двумя американками, которых держал в заложниках ХАМАС и которых освободили сегодня. Я проинформировал их, что их правительство полностью поддерживает их в восстановлении и выздоровлении", - написал Байден в социальной сети Х.
При посредничестве Катара в Израиль вернулись мать и дочь, у которых помимо американского есть израильское гражданство. Они были взяты в заложники 7 октября при нападении ХАМАС на юг Израиля. Американские власти говорят, что им неизвестно местонахождение еще десяти соотечественников, и не исключают, что по меньшей мере часть из них остаются в палестинском плену.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
На митинге у посольства США в Индонезии сожгли портрет Байдена
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Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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