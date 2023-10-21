https://ria.ru/20231021/operatsiya-1904284057.html

СМИ: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных

СМИ: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных - РИА Новости, 21.10.2023

СМИ: Байден призвал Израиль отсрочить наземную операцию из-за пленных

Президент США Джо Байден заявил, что Израилю следует отсрочить возможную наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока большее число пленных не будет... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T03:03

2023-10-21T03:03

2023-10-21T03:07

в мире

израиль

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю следует отсрочить возможную наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока большее число пленных не будет освобождено. Правительство Израиля в пятницу вечером подтвердило освобождение двух заложниц из плена в секторе Газа, две гражданки США направляются военную базу в Израиле, где их встретят родственники, сообщала канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. По информации агентства Рейтер, репортер спросил Байдена, следует ли Израилю отложить начало операции в анклаве до тех пор, пока другие пленные не будут освобождены. На этот вопрос президент ответил утвердительно, пишет Рейтер. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения конфликта погибли 19 россиян, двое находятся в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа – порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/portret-1904281363.html

https://ria.ru/20231021/gaza-1904277748.html

https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон